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接棒發起台灣國會維吾爾連線　沈伯洋：串聯民主國家抵抗極權侵略

▲▼台灣國會維吾爾連線成立大會，會長為民進黨立委沈伯洋。（圖／記者皮心瑀攝）

▲台灣國會維吾爾連線成立大會，會長為民進黨立委沈伯洋。（圖／記者皮心瑀攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

為支持新疆維吾爾民族權利，民進黨立委沈伯洋接棒成立「台灣國會維吾爾連線」。沈伯洋表示，台灣絕對不能置身事外，中國對維吾爾人的種族滅絕行動，今天如果台灣人不站出來的話，以後台灣就沒再站出來的機會，希望連線能發揮功能，並且參與連線的立委們，在做國會外交時，也要把聲音傳遞出去，全世界的民主國家串聯起來，才有辦法去抵抗極權的侵略。

▲▼台灣國會維吾爾連線成立大會。（圖／記者皮心瑀攝）

中國近年對外滲透民主國家、對內則升高對香港、西藏、維吾爾的控制與壓迫，為持續與支持維吾爾人權的各國國會串連，以堅守民主與人權的普世值，沈伯洋成立「台灣國會維吾爾連線」世界維吾爾代表大會主席多里坤.艾沙也特別錄製影片獻上祝福。

立法院副秘書長張裕榮說，國際間近年來也紛紛以具體的行動來聲援維吾爾族人，非常感謝沈伯洋能夠接棒發起成立本屆的台灣國會維吾爾連線，台灣是國際社會的一份子，向來就堅定的捍衛民主、自由跟人權這些普世的價值，期盼未來能夠透過國會外交的力量結合民主陣營的國家，團結守護普世價值，未來台灣國會維吾爾連線如果有需要行政協助的部分，本院絕對盡心盡力協助。

沈伯洋指出，為了抵擋極權國家侵略，只是說故事是不夠的，大家要站在一起，不管是國際法庭上的努力，或法律上去否定中國所作所為，還有在世界各國的串聯，台灣一直譴責中國在做這種種族滅絕的行動，台灣絕對不能夠置身事外，今天如果台灣人不站出來的話，以後台灣也沒有再站出來的機會。

沈伯洋說，作為立法委員，除了在立法之外，也要運用能夠傳遞出來的聲音的力量，把這重要的事情傳出去，在做國會外交的同時，也必須要把列入最重要的議程，因為唯有如此，全世界的民主國家串聯起來，才有辦法去抵抗這個極權的侵略。

維吾爾難民支援基金理事長暨日本維吾爾協會創會會長伊里哈木.馬哈穆特致詞時說，由衷感謝台灣立委願意聯合一起，為維吾爾人發出聲音。台灣承受的苦難，維吾爾也承受過，並且還有受到更大的迫害，能有台灣這樣的朋友，與維吾爾站一起，他們會以台灣人的經驗，爭取自己獨立的日子。

此次「台灣國會維吾爾連線」成立大會，民進黨團書記長莊瑞雄、立委李坤城、立委郭昱晴都到場表達支持。

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