盼民眾黨《財劃法》刪1上限　高虹安「回娘家」還幫幕僚畫立院路線

▲新竹市長高虹安拜會民眾黨團談《財劃法》。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安27日「回娘家」，率局處首長拜會民眾黨立院黨團，商討《財劃法》修法事宜，與民眾黨立委黃珊珊、張啟楷、麥玉珍溝通近1小時，討論目前藍白2種修法版本對地方財政可能帶來的影響。而高虹安在拜會結束後神情輕鬆，還笑稱之前幕僚在研究立法院拜會的移動路線，她直接幫忙畫圖「指點迷津」。

拜會開始，黃珊珊先解釋民眾黨的修法版本，能夠在不影響中央政事狀況下，給予地方更永續穩定的收入來源。高虹安則解釋，其實新竹市一年上繳中央2900億稅款，但配回率卻只有3.5%，還是全國最低，這是因為新竹科學園區多為半導體出口，在ICT產品出口免稅、甚至可退稅的情況下，新竹市的營業稅收入反而變成負的，影響新竹分成。

高虹安提及，新竹市長年面對財劃法分配不均、財源不足的窘境，不利地方建設；然而此次民眾黨團《財劃法》修法版本，雖然將營所稅5%分給地方政府，但又有設定上限「不超過該縣市自籌財源10%」，也不利新竹市，此行來就是希望能夠溝通，取消修正草案中的上限規定。

高虹安進一步提到，財源不足經常導致地方建設卡關，尤其是大眾運輸建設；新竹市45萬人口，有17萬人集中於科學園區工作，需要輕軌、捷運或增加公車路線。她每月主持兩次道安會議，希望盡速透過大眾運輸的建制，再降低減低交通事故傷亡，增加對市民行的保障，但一條輕軌或捷運動輒上百億的預算，對目前一年僅270至280億左右預算的新竹市來說非常吃力。

高虹安指出，新竹市議會不分黨派的議員，都相當關心新竹大輕軌的建設，也呼籲中央的統籌分配款，應看到新竹對國稅的貢獻以及對輕軌的需求，財政上必須調整。

黃珊珊回應，新竹市非常認真，很早以前就來和立法院溝通，民眾黨《財劃法》版本中營所稅有自籌財源10%的限制，本意是希望不要過度影響中央財政運作，但既然反而對高國稅貢獻的新竹市不利，黨團將再與其他縣市意見綜合評估，或許會以修正動議方式處理微調。

黃珊珊指出，柯文哲有指示，民眾黨《財劃法》修法目的是以不影響中央財政運作為原則，再將平均每年歲餘的2700億作合理分配，以真正「落實地方自治」；新竹市建議相當寶貴，黨團將進一步研議，也呼籲中央必須負起責任，提出自己的版本。

張啟楷說，新竹市有很多外銷，財源結構上和其他地方政府大不同，他誇讚黃珊珊非常厲害且認真，竟然可以將全台灣各縣市狀況做出綜整的整理，更表示「我30年前就注意到《財劃法》，很難得看到有個立委，可以把它整理得這麼完整」。

張啟楷也特別恭喜高虹安，26日由媒體公布「未來政治領袖調查」，在「務實穩定展現影響力」部分，高虹安竟然能領先六都，拿下第3名，整體表現更擠身第5名，代表新竹市民對高非常肯定，並允諾黨團將參考新竹市意見，盡速推動修法。

高虹安會後提及，過去財劃法問題屢屢造成中央與地方爭執，中央地方先吵一架，各縣市政府為了搶食小塊餅再吵一架；她在擔任地方父母官之後，用心比較全台22縣市的統籌分配款，「新竹市越比越傷心」。《財劃法》20多年未修，目前終於露出一絲曙光，高虹安希望能藉此讓中央重新審視地方財稅的分配。

民眾黨新竹市議員李國璋呼籲，執政黨應換位思考，不論是哪個政黨，都有可能在中央或地方執政並面臨相同困境；《財劃法》不應是「零和遊戲」，執政黨也應提出自己的版本，大家多方討論，協商出最能接受的折衷方案。

立法院民眾黨團認為，新竹科學園區在台灣經濟舉足輕重，對國稅貢獻良多，竹科17萬名員工需要更完善的交通與教育基礎建設，民進黨更應扛起責任，迅速提出自己的版本，與在野黨心平氣和溝通討論，公平修正《財劃法》，真正落實地方自治。