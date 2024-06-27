超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延：接下來的路很辛苦

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國會改革法案26日生效，國民黨團27日召開黨團大會，針對後續將啟動的調查權、聽證權，討論初步成立調查小組，黨團書記長洪孟楷表示，超思雞蛋弊案是目前議題之首。面對藍有意查超思雞蛋案，民眾黨團總召黃國昌說，自己個人認同，只是民眾黨團立場得經開會討論，而以黨團立場來看，在院會要成立的調查委員會，應針對鏡電視、聯合再生光電弊案。

黃國昌27日中午接受廣播節目《POP搶先爆》訪問，被問到超思雞蛋案會不會成為第一個啟動聽證調查的目標？黃國昌指出，目前有聽到一些國民黨立委表達，希望將超思雞蛋爭議作為國會聽證調查的其中一個起手式，「這樣的方向，我個人認同，只是我對外發言習慣，如果要談民眾黨團立場的話，一定要經過黨團會議討論。」

黃國昌也再次重申超思雞蛋爭議，認為農業部至今表現越說越不清楚，而且遮掩的態度跟手法太粗魯，但今年2月開始詢問農業部相關問題，對方是可以不回答就不回答、能拖就拖、能混就混；自己今日在經濟委員會質詢農業部長陳駿季時，問了好幾個非常直接的問題，但對方不回答就是不回答。

黃國昌稱，自己近期發公文要索資，但至今一個問題都沒回答，辦公室人員也不斷打給國會聯絡人說「索資那麼久，到底何時要給？」而對方則說還在農業部裡面簽核；一直到自己於經濟委員會要求陳駿季承諾何時給資料，陳一度不願意，後來召委才介入，要陳駿季押一個時間。

黃國昌表示，立委監督行政部門的範圍非常廣，要處理的事情很多，「行政部門這樣做法，完全拖慢監督的效率性，能拖就拖、能混就混、能抵擋就抵擋，給一些兜不起來的數字資料，甚至給你數字資料是錯誤、不實的。」導致最後監督行政部門時，整個立法部門運作非常沒效率，即使用足力氣、做足功課，連基礎的一件事都能拖幾個月。

隨後廣播節目進入廣告時間，前段一部分被消音，而黃國昌突然提到，「我覺得陳駿季開始變得跟他一樣，因為我覺得民進黨立院黨團一定有教過陳駿季，在詢答的時候，能抵抗就抵抗。」

主持人詢問是否構成藐視國會罪？但黃國昌認為，不用這麼快去用此方法，但接下來到聽證程序時，其實還有更多比雞蛋更大、更嚴重的案子，到目前為止還沒給大家交代，「我這樣講好了，如果以民眾黨團立場來講的話，我認為在院會要成立的調查委員會，其實是要針對鏡電視弊案，以及聯合再生光電弊案。」

廣告時間結束後，被問到如何善用國會聽證調查權、藐視國會罪？黃國昌認為，「我老實說，以目前民進黨政府的態度，接下來的路會走得很辛苦。」在國會對行政機關的互動跟監督上，如果看歐美法治先進國家的運作，基本上是自然且正常不過的事，甚至以前民進黨在野的時候，也不允許馬政府隱匿資料、抵抗國會監督。

黃國昌說，但現在面臨的狀況是，即使法律生效後，按照今天自己質詢農業部、外交部，對方展現出的態度，「我必須要說，即使用聽證調查制度，一樣會面臨到非常多的拖延跟抵抗，你去跟他要東西，他會開始找一堆理由說『不給』。」