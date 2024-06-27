毒菇！一家4口誤食「鵝膏菌」中劇毒　1人身亡3人送進ICU

▲小彭的弟弟。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

四川攀枝花市米易一位居民近日在山上撿拾野生菌後，誤將有毒的鵝膏菌帶回家，烹飪食用後，導致一家4口中毒，其中一名老人身亡，另外3人被送進醫院重症監護室搶救中。

據《大皖新聞》報導，6月19日，小彭（化名）的母親和弟弟到離家不遠的山上去摘蘑菇，誤將有毒的鵝膏菌帶回家烹煮。小彭表示，「誰也想不到，外公、爸爸、媽媽、弟弟全部都中毒。」

小彭表示，4人在半夜感覺有中毒的跡象，馬上去了米易縣人民醫院，「醫生了解情況後，立刻將他們送到搶救室洗胃和輸液搶救，之後被送入ICU進行血液透析治療。」

醫師表示，「隔日4人病情加重，馬上轉至攀枝花中心醫院治療，小彭的父母和弟弟病情稍微穩定，轉入綜合ICU繼續透析治療，但外公的狀況並無好轉太多，短短幾天時間，連下了6張病危通知書。」

▲有毒的鵝膏菌。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

攀枝花中心醫院發出的病危通知書顯示，小彭的父母、弟弟、外公4人被診斷為蕈類中毒（白羅傘），4人出現了「肝功能損傷、急性肝衰竭、凝血功能異常等症狀」。

報導指出，小彭69歲的外公25日不幸離世。目前，小彭15歲弟弟、42歲母親、37歲父親仍在醫院治療中，尚未脫離生命危險，總計花費超過30萬元（人民幣）。另外，小彭的弟弟可能還需要肝臟移植。

據悉，含鵝膏毒素的蘑菇最重要的臨床特徵是潛伏期大於6小時，即食用蘑菇到出現症狀時間超過6小時，甚至10多小時，一般先出現胃腸不適，經治療後有所好轉，可能就出院了，但事實上，患者的肝腎功能惡化一直在隱匿進展，多在中毒後第三天，開始出現臟器迅速惡化的情形。

醫生建議，「不要隨便吃野生菌類，最好不要混吃乾菌，食用前，最好拍照或留樣，一旦出現中毒症狀能給醫生作為判斷的依據，若食用後身體出現不適，應立即大量飲用溫開水或稀鹽水及催吐，並及時就醫。」