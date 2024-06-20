寺廟主持「破色戒」約砲女直播主！　遭敲詐下場曝

▲四川成都石像寺前住持釋照杰陷桃色風波，戒牒已經被註銷。（圖／翻攝微博，下同）



記者張靖榕／綜合報導

四川成都石像寺前住持釋照杰網購家具，竟買到爬上蔡姓女直播主的床，兩人性愛過程卻被拍成影片，釋照杰因此遭蔡女丈夫敲詐。案件曝光後，四川雅安市名山區人民法院一審宣判蔡女丈夫5年6月徒刑、併科罰金10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元），蔡女則被判緩刑、罰金5萬元（約新台幣22萬元）。

綜合陸媒報導，釋照杰2020年底在蔡女的直播間選購紅木家具，兩人從買賣雙方交易閒聊，竟然發展出情愫，成了一同開好幾次房間的砲友。蔡女丈夫得知後，竟動腦筋讓戴在自己頭上的「綠帽」，變成裝錢的盆碗，趁著兩人發生性關係時拍下過程，之後再威脅釋照杰，逼迫他支付巨額財務。

釋照杰為了私下解決，總共支付了200萬元（約新台幣890萬元），包含紅木家具的100萬元（約新台幣440萬元）。蔡女丈夫卻變得更加貪心，繼續威脅不給錢就曝光影片，逼迫釋照杰再支付320萬元；釋照杰最終選擇報警，警方在蔡女夫婦拿到第一批60萬現金要離開時，突襲逮捕兩人，隨後以敲詐勒索刑拘。

四川雅安市名山區人民法院一審宣判，蔡女及丈夫有罪。然而釋照杰作為四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長，爆發此次桃色風波後，不得不黯然下台，戒牒已經被註銷。

微博網友紛紛留言，「戒牒被註銷形同被剔除（中國共產黨）黨籍」、「這世界能有多亂」、「一個太貪，一個太色」、「不知道用了多少位失主的善款來還了這禿驢的風流債，不該查查嗎」、「大和尚六根不淨，有啥好說的」、「一塊淨土居然都這麼骯髒」。