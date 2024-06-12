韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

▲韓國三養集團的3倍辣火雞麵。（圖／翻攝韓國三養官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國泡麵近年在全球颳起風潮，許多口味都是「辣還要更辣」，因此網路上也有許多人藉此挑戰自我極限。然而，丹麥政府因擔憂太辣可能會引發急性中毒，下令召回南韓三養集團的3款「辣雞麵」泡麵。對此，三養食品強調，公司的產品絕對沒問題，將視丹麥的法規進行回應。

綜合外媒報導，丹麥獸醫和食品管理局發出聲明指出，丹麥科技大學（DTU）食品研究所評估「火辣雞肉湯麵」、「2倍辣火雞麵」及「3倍辣火雞麵」等3款泡麵後，發現3款泡麵中的辣椒素含量都過高，呼籲消費者丟棄或退貨。

丹麥獸醫和食品管理局指出，辣椒素含量過高會刺激黏膜引發嘔吐、反胃、腹瀉，甚至會血壓上升，最危險的情況則是有生命危險，且過辣食品可能危害孩童的健康。

據了解，深受民眾喜愛的辛拉麵辣度約為3400史高維爾指標（Scoville Heat Unit，SHU），雙倍辣火雞麵則為6000史高維爾、三倍辣火雞麵的辣度更是破萬史高維爾熱度單位。

針對產品被丹麥政府下架，三養食品感到疑惑及不可思議，因為公司第一次因為產品太辣而被下令召回，強調公司的產品絕對沒有問題，將依照丹麥的法規進行應對。