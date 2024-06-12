　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

▲▼韓國辣雞麵。（圖／翻攝韓國三養官網）

▲韓國三養集團的3倍辣火雞麵。（圖／翻攝韓國三養官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國泡麵近年在全球颳起風潮，許多口味都是「辣還要更辣」，因此網路上也有許多人藉此挑戰自我極限。然而，丹麥政府因擔憂太辣可能會引發急性中毒，下令召回南韓三養集團的3款「辣雞麵」泡麵。對此，三養食品強調，公司的產品絕對沒問題，將視丹麥的法規進行回應。

綜合外媒報導，丹麥獸醫和食品管理局發出聲明指出，丹麥科技大學（DTU）食品研究所評估「火辣雞肉湯麵」、「2倍辣火雞麵」及「3倍辣火雞麵」等3款泡麵後，發現3款泡麵中的辣椒素含量都過高，呼籲消費者丟棄或退貨。

丹麥獸醫和食品管理局指出，辣椒素含量過高會刺激黏膜引發嘔吐、反胃、腹瀉，甚至會血壓上升，最危險的情況則是有生命危險，且過辣食品可能危害孩童的健康。

據了解，深受民眾喜愛的辛拉麵辣度約為3400史高維爾指標（Scoville Heat Unit，SHU），雙倍辣火雞麵則為6000史高維爾、三倍辣火雞麵的辣度更是破萬史高維爾熱度單位。

針對產品被丹麥政府下架，三養食品感到疑惑及不可思議，因為公司第一次因為產品太辣而被下令召回，強調公司的產品絕對沒有問題，將依照丹麥的法規進行應對。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了
張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元　準備要上市上櫃
快訊／館長健身房「成吉思汗」遭貨車衝撞！
幕後／陸釋善意「雙城先遣團」　龔正來台有望？台辦主任踩點3天
台中男「已確診6次」症狀曝！　醫嘆：每次中完以為自己無敵
富商偷吃女兒鋼琴老師　家裡出現女性內衣褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

陸女遊客希臘玩滑翔傘墜海喪命　目擊者：繩索把她拉進水裡

嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

太辣恐急性中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」　建議立刻丟棄

桑拿房待5小時　泰國老婦「活活烤死」皮肉分離

男客帶充氣娃娃共進晚餐　女服務生偷拍PO網「秒被開除」

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

放棄醫學位！27歲女「轉行當電工」爆紅　靠貼文一年狂賺600多萬

金融時報：歐盟7月起對中國電動汽車課徵「25%附加關稅」

南韓選手急表態！披五星旗高喊「我是中國人」：中國國歌令我自豪

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

陸女遊客希臘玩滑翔傘墜海喪命　目擊者：繩索把她拉進水裡

嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

太辣恐急性中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」　建議立刻丟棄

桑拿房待5小時　泰國老婦「活活烤死」皮肉分離

男客帶充氣娃娃共進晚餐　女服務生偷拍PO網「秒被開除」

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

放棄醫學位！27歲女「轉行當電工」爆紅　靠貼文一年狂賺600多萬

金融時報：歐盟7月起對中國電動汽車課徵「25%附加關稅」

南韓選手急表態！披五星旗高喊「我是中國人」：中國國歌令我自豪

桃園鐵玫瑰熱音賞卡司公開！　陽帆愛女、準金曲新人都來了

Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲

2024年度勞動法令校園巡迴宣導活動　首場劇團展演於白河國小登場

快訊／領航猿盧峻翔大復活砍18分　領航猿總冠軍G2痛宰國王20分

端午粽飄香竟有「症候群」　台中醫院：腸胃不適急診增2成

台南農漁地景藝術節連3週接力登場　黃偉哲邀體驗在地農漁文化

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

瑞寶重返台灣曝光限量錶　機刻雕花加大明火琺瑯美翻

民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講　首波鎖定花蓮、雙北、台南

快訊／館長健身房「成吉思汗」疑遭尋仇！貨車撞進大廳　警逮2人

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

國際熱門新聞

今年最大震！南韓規模4.8地震　大樓搖晃

「掀衣甩奶3秒」正妹球迷現身了！　回應成人平台300萬現金邀約

以色列北部警報大響　遭160枚火箭彈猛轟

快訊／烏克蘭全境「空襲警報」狂響

25歲台灣男子金邊墜樓亡

女學生慘遭2女「從大橋推落溪谷」　警逮人

活活烤死！女待桑拿房5小時皮肉分離亡

腹痛被醫判「便秘」　女童回家亡

即／拜登次子被判「3項罪名成立」

基輔傳出多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空

南韓選手急表態！披五星旗喊「我是中國人」

Google名字由來「竟是打錯字」

黃仁勳訪日必吃　拉麵店曝他「最愛這1款」

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

更多熱門

相關新聞

擔憂中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」

擔憂中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」

由韓國三養食品公司推出的泡麵品牌「火雞炒麵」受到暴風式歡迎，去年6月全球銷量突破50億份，然而如此香辣口感卻可能引起健康上的疑慮，繼先前美國一名24歲女網紅食用後罹患腎結石，如今丹麥政府更主動下令召回3款辣雞泡麵，認為其辣椒素含量過高，恐有引發消費者急性中毒的風險。

鄰居點手臂粗蚊香　害一家三口中毒

鄰居點手臂粗蚊香　害一家三口中毒

67億買84枚　丹麥增購AIM-120C-8飛彈

67億買84枚　丹麥增購AIM-120C-8飛彈

丹麥總理街頭遇襲　波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

丹麥總理街頭遇襲　波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

丹麥女總理當街遭男毆打　傷勢曝光

丹麥女總理當街遭男毆打　傷勢曝光

關鍵字：

泡麵丹麥召回辣度中毒

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵開會懲處申誡2次

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

蔡尚樺火大回應！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面