男子上山採菌被野熊咬掉半個鼻子　「熊口逃生」奔5公里獲救

▲四川民眾何運光上山採菌時被黑熊襲擊，咬掉半個鼻子。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川甘孜州50歲村民何運光15日上山採菌菇時，遭遇野生黑熊襲擊，被硬生生撲倒後，鼻子遭到黑熊咬掉一半，就在驚險之際，黑熊突然暫時停止攻擊，這時，何運光趁著黑熊不注意時，開始拔腿狂奔，朝山下跑了5公里後獲救。

▲黑熊撲向何運光，將其壓在地上撕咬。（示意圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，經連續轉院，6月15日晚，何雲光被送入四川省人民醫院急診科救治。6月18日，四川省人民醫院整形外科崔瑋醫生團隊，花了5個多小時，成功為他實施了一系列修復手術，期間縫合數百針。如今，他正在積極康復中。

大陸西南地區進入雨季，四川、雲南一帶的菌菇開始蓬勃生長，不少民眾趁此機會上山採菌賺錢。正當何運光採摘野生菌時，一頭黑熊突然出現在密林中，何運光回憶道，「發現牠時，距離我只有一米（公尺）遠，體型巨大，站起來比人還高。」

何運光表示，發現黑熊的時候，已經沒有機會逃跑，「黑熊雙手舉高，發出嚎叫，直接把我撲倒，然後就被黑熊壓在地上翻滾、撕咬。」巨大的力量差距，讓何運光毫無招架反抗之力。

▲何運光身上共有10處撕裂傷，鼻子也被咬去一半。（圖／翻攝紅星新聞）

意想不到的是，黑熊攻擊了一陣子後，突然間停下來，何運光想著，再繼續下去就沒有生命了，他趕緊起身逃脫，邊跑邊脫下衣服，將臉部傷口包裹止血，「我一邊跑，一邊找電話信號，向家人求救，跑了5公里……。」

獲救後的何運光被救護車送至醫院急診，接診的整形外科醫師崔瑋透露，「他的傷勢比較嚴重，整個臉都是血肉模糊的，身上到處都是抓傷、咬傷，不幸中的萬幸，他的生命體徵平穩，CT檢查發現沒有傷及顱腦和內臟。」

據了解，何運光全身的撕裂傷共約10處，最嚴重的是黑熊在他臉上留下一道約15公分長的傷口，讓他眼皮、眼瞼受損，淚小管斷裂，還失去一半鼻子。