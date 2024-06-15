一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

▲深圳一家5口因誤食「斷腸草」而中毒。僅示意，非當事人。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

大陸深圳一家5口日前在家裡煮湯喝，沒想到在喝下雞湯後1個小時，全家都出現頭暈、噁心嘔吐、視線模糊等中毒現象，其中2人更因症狀嚴重陷入昏迷，送進加護病房搶救。後來，檢測人員在湯的樣本中，檢測出了俗稱「斷腸草」的成分，確認就是因「斷腸草」中毒。

根據陸媒《南方都市報》的報導，這一家人在家裡享用「黃花倒水蓮煲雞湯」，卻在喝下後1個小時左右，一同出現無力、睜眼困難、噁心嘔吐的症狀，而全家人此時才意識到湯可能出了問題，便立刻到醫院求診，並帶上了剩餘的湯品。

抵達急診科時，一家5口已經有2人失去意識，更出現臉色發黑、嘴唇變紫的狀況，院方也趕緊將2人送至加護病房進行搶救，所幸救治及時，2人都已脫離險境。另外，其餘3人經過洗胃及其他治療後，情況逐漸好轉，也已經順利出院。

事發過後，檢測人員也在「黃花倒水蓮煲雞湯」的樣品中，發現了俗稱「斷腸草」的成分，確認5人均為食物中毒。

報導指出，「斷腸草」是一種劇毒植物，其根、莖、葉都含有會導致神經中毒的鉤吻鹼，又因其外表與「黃花倒水蓮」極為相似，經常有人在誤採、誤食後中毒。

▲斷腸草。（圖／翻攝自植物通）





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