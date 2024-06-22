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大陸 大陸焦點 特派現場

陸消防員衝入火場救女童！自己吸入濃煙中毒「智力退化成3歲」

▲▼庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

▲庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

無論在哪一個國家，消防人員都是值得尊敬的英雄。大陸一名庫姓消防員某次到一處火場救災，當時有名女童受困3樓，於是他立即衝入火場，並將防毒面具給女童戴上，不料自己因此吸入濃煙中毒，智力退回3歲小孩的水準，故事曝光以後，讓不少大陸民眾感到鼻酸、不捨。

綜合陸媒報導，這名庫姓消防員年齡不到35歲，曾在消防隊擔任副隊長一職，原先生活美滿、已經娶妻生子，孩子也已經準備上小學。

不料2023年3月間，庫姓消防員接到出勤通知，得知一處民宅發生火警，且3樓還有女童受困，於是立刻趕到現場，並且衝入火場救人。

由於火場濃煙密布，庫姓消防員害怕女童被嗆傷，於是將自己的防毒面罩戴在對方臉上，接著成功將女童抱出火場。雖然女童獲救，但庫姓消防員因為吸入混合氣體導致中毒，身體陸續開始出現不適的症狀。

庫姓消防員結束任務後，出現頭痛、噁心、氣管燒傷等症狀。原先大家以為只是小問題，沒想到過了一周左右，庫姓消防員卻出現動作遲緩、嗜睡等症狀，甚至一睡就是24小時，怎麼叫也叫不醒。

▲▼庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

▲▼庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

▲▼庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

醫師經過診斷後，確認庫姓消防員罹患了中毒性腦病、遲發性腦病變，讓消防弟兄、長官及妻子都心急如焚。庫姓消防員由於多種症狀，導致智力退化到與3歲孩童差不多的程度，且還因此出現情緒障礙，完全無法與他人正常溝通、交流。

醫師實在沒有辦法，只能勸庫姓消防員的妻子「慢慢教吧」、「一點點長大吧」。庫姓消防員的妻子實在沒有辦法，只能透過短影音的方式，紀錄丈夫逐步成長、康復的點點滴滴。

影片在網路上爆紅以後，庫姓消防員最後到了解放軍總醫院第五醫學中心的中醫科就診，所幸經過數個月的治療，庫姓消防員終於能夠靠自己站起來、做復健治療，且也能夠簡短問答。

▲▼庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

▲庫姓消防員為了救出受困火場的女童，自己吸入濃煙中毒，導致智力退化到3歲孩童的程度。（圖／翻攝微博）

而面對妻子提問「等你好了以後回哪上班啊」時，庫姓消防員雖然反應略為遲緩，但仍回答「回消防隊上班」，心中仍舊掛念著滅火、救災，令無數人深受感動。

不少大陸網友得知庫姓消防員的處境，也紛紛送上祝福，「人民英雄應當被善待」、「這才是值得社會宣揚的榜樣」、「致敬救火英雄，祝福庫XX早日康復」、「好人有好報，趕快康復起來吧」、「每看一次想哭一次。」

 
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