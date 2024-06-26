國小生9月起每周喝2次國產鮮乳　附設幼兒園也有「共133萬人受惠」





▲從今年9月開始起，國小學童每周2次免費「班班喝台乳」。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

台紐經濟合作協定明年生效，為降低紐西蘭液態乳零關稅進口台灣，對本土酪農產業衝擊，農業部編列44億元經費，免費提供全國133.5萬名國小學童與附設幼兒園學生，每周喝2次國產鮮乳，確定113學年度9月開學實施。

農業部畜牧司副司長李宜謙今表示，原本補助對象只有全國120萬名國小學童，後來也將國小附設幼兒園幼童納入範圍，學童乳人數增加至133.5萬人，預計每年編列7億元經費，以4年的中期計畫、共44億元經費，確定今年9月就開始實施，盼藉此帶動國產乳的需求。

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李宜謙指出，學童乳將以國產的新鮮鮮乳為優先，若離島或偏遠地區等配送不便地區，才會供應國產保久乳，未來也會請學校加強食農教育，教導學生鮮奶要趁新鮮喝。學童乳供應時間則由學校自行調度，可在學生一早到校發放，或在體育課後發放，建議避開中午用餐時間。

至於鮮乳配送方式，李宜謙表示，近日將邀集乳品和團膳業者開會洽談配送細節，因教育部希望循營養午餐採購模式，若學校由團膳業者供餐，就由團膳業者協助配送；自辦營養午餐的學校則由乳品業者或合作社業者協助配送。此外，農業部也規劃學童乳採購平台，列出近30項適用學童乳補助的品項，由學校營養師自行挑選合適乳品。

