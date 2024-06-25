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黃國昌就是算錯了！王定宇揭真相　600萬顆進口蛋「1顆都沒少」

▲民進黨立委王定宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨團總召黃國昌揭露資本額僅50萬的超思公司，2022年拿到「中央畜產會」進口日本蛋的2億元訂單，更短少近600萬顆雞蛋，痛批農業部模糊問題焦點。對此，民進黨立委王定宇24日表示，黃國昌算錯了！事實上是兩份資料的單位容量類比不同造成黃國昌計算錯誤，「用日本規格換算台灣規格」，但其實總重量跟總顆數一模一樣，所以並沒有短差600萬顆之情事，且採購日本雞蛋的合約，早就提供給黃國昌了。

黃國昌近日不斷對外宣稱政府訂單有誤，實際進貨少了近600萬顆蛋，王定宇在臉書表示，這是在學「Linbay好油」明知卻造假說謊？或是理解力有問題、算數不好，單純搞錯了？根據農業部24日回覆黃國昌對進口雞蛋數量的質疑，「先說結論，黃國昌算錯了！」

王定宇指出，黃國昌曾批評超思到底進口多少雞蛋？黃稱短差600萬顆蛋，事實上是黃國昌算錯了！農業部鄭重澄清，黃國昌用每箱10公斤的日本箱數規格，來對比每箱12公斤的台灣箱數規格，「不同的單位容量類比，造成計算錯誤」。

王定宇說，農業部提供給立委的資料和行政調查報告，顯示111年中央畜產會採購日本雞蛋的重量和顆數皆一致，只因兩份資料採用的「箱數規格」不同，但是 總重量皆是1843.2公噸、 總顆數皆為3081萬顆。

王定宇透露，農業部提供給立委的行政調查報告中，因為有美日澳三國來源的雞蛋，都是用台灣箱數規格每箱12公斤換算，因此日本雞蛋共15萬箱，總重量為1,843.2公噸、總顆數是3,081萬顆；但5月30日提供給委員的資料，是應委員索資提供自日本進口雞蛋數量，因此是照日本箱數規格每箱10公斤換算，但總重量為1,843.2公噸，總顆數也是3,081萬顆。

王定宇強調，重點在於兩份資料總重量及總顆數是一致的，提供委員的資料也有說明「各國容器容量不一」，所以並無短差600萬顆之情事。

至於黃國昌說，農業部以合約內有保密條款不能提供，王定宇也說，事實上是農業部於5月30日就將畜產會採購日本雞蛋之亮采合約，提供給黃國昌委員了。

▼黃國昌召開農業部短差600萬顆雞蛋記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼黃國昌召開 不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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