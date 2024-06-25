畜產會買日本蛋無行政問題？　黃國昌翻行政調查報告：農業部自打臉

▲民眾黨立委黃國昌、張啟楷召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌24日揭露，2022年9月5日成立的超思公司，同月27日拿到畜產會專案進口日本蛋2億元訂單，但當年8月取得輸入許可的是亮采公司，畜產會卻付款給超思，並質疑短少近600萬顆蛋，使農業部反擊黃計算錯誤。農業部常務次長杜文珍25日再稱，內部行政程序經政風檢視後，無行政問題，黃國昌則拿出行政調查報告，質疑自打臉。

面對杜文珍25日表示「畜產會採購日本雞蛋的內部行政程序，經政風檢視後並無行政問題」，黃國昌回應，農業部的說法令人費解，從6月18日農業部所提供內容不全的「行政調查報告」第5頁都已經承認，「有關冷藏倉儲租金422萬8494元及運費300萬4273元，全年實支數額已逾公告金額（111年為100萬元），支付個別廠商亦有逾公告金額之情事，爰仍有應適用採購法疑義」、「採買生鮮雞蛋雖可不適用採購法，但其冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費依採購法第4條第1項，仍須依政府採購法程序辦理，惟畜產會未依採購法辦理。」

黃國昌提及，行政調查報告都已經寫那麼清楚了，杜文珍還說沒有行政問題，「是在自打臉，還是為了遮掩弊案，什麼話都講得出來？」

黃國昌喊話，奉勸農業部與其透過媒體帶風向，請儘速回覆針對專案進口日本蛋弊案尚未回覆的諸多資料，並回答「超思、亮采與中央畜產會三者間究竟存在什麼不可告人的關係？」、「為何在8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月才成立的超思？」這2個關鍵問題及公開完整的行政調查報告，別再繼續包庇。