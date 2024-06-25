禁伐補償預算增26億元　卓榮泰大嘆「傷腦筋」、曾智勇洩財源解方

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府昨（24日）公布《原住民保留地禁伐補償條例》，完備修法最後一哩路，不過，禁伐補償金額度提高後，新增預算高達新台幣26億元，財源從哪裡來，仍是跨黨原民立委高度關注的議題。對此，行政院長卓榮泰今（25日）在立法院會質詢時大嘆「很傷腦筋」，原民會主委曾智勇則說，將會與農業部討論，擬定中長程計畫，「會窮盡一切辦法照顧族人」。

《原住民保留地禁伐補償條例》三讀條文明定，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

禁伐補償財源有解？ 原民會鬆口：擬定中長程計畫

國民黨立委盧縣一今天在立法院會質詢時關注，禁伐補償是否會壓縮到原民會原有的預算？或者行政院要籌編預算？曾智勇說明，《原住民保留地禁伐補償條例》已經公布了，現在也在做預算籌編，當然是希望能夠跟農業部協調，因為這與森林保育、保留地林地有所重疊，希望擬定中長程計畫，在這裡面處理多出來的3萬元，原民會將會循程序來提報。

盧縣一追問，明年實施禁伐補償6萬元有沒有問題？會不會打折扣？曾智勇承諾，目前是沒有延後，會窮盡一切辦法，照顧族人，原民會會提出一個辦法來。

民進黨立委陳瑩也指出，目前全台約有7萬多公頃土地與禁伐補償相關，這些土地可以進行農業及林業利用，而且其價值很有可能高於禁伐補償的金額，如今因為修法，外界開始討論林業經濟的問題；政府倡導「不砍樹」2、30年，導致林業技術凋零、林業市場萎縮，現在林木自給率只剩約1％，因此林業署兩年前提出希望發展「國產材」的目標，希望讓自給率達到5%，而原民保留地多為竹林，也可藉此發展林業經濟。

陳瑩主張，希望有中長程計畫，振興整體林業市場，結合造林獎勵、禁伐補償等政策，才能打造林業經濟的完整產業鏈，希望由農業部主導該計畫，協助發展林業市場，提高林業技術。曾智勇說，目前已與農業部討論，是否能在林下經濟、森林保育方面多做一些努力，不要只是等著領禁伐補償金，但該政策尚未成熟，需要再與農業部討論。

卓榮泰大嘆「很傷腦筋」 憂原民會40％預算執行單一政策

國民黨立委鄭天財也向卓揆提出主張說，提高禁伐補償金額是跨黨原民立委的訴求，為了讓該政策在明年如期實施，原民會要編列預算，而且要編列「額度外的新增預算」。

卓榮泰表示，他現在在思考的是，依照原民會今年的預算及明年的概算來看，現在增加3萬元的補助，規模將會多加26億元，「用（原民會預算）40％來執行單一政策之後，對於所有將近60萬名原住民朋友，我們有什麼方式，來普遍照顧他們的權利？」他說，就他看起來是相當困難。

卓榮泰說，對於預算規模可以膨脹到多大，他現在無法表示，但是單一部會的預算規模應該就是在現在概算的額度裡面，所以依照目前看起來，在單一政策用了40％的預算，再加上法定支出，「我現在是很傷腦筋的」。鄭天財回應，不必傷腦筋，這是法律義務支出，且依照《原基法》，包括農業部、內政部都應該編列相關預算。卓則說，比例原則要顧及。

民進黨立委伍麗華也關切，明年1月1日開始，是否就能適用新辦法？卓榮泰說明，他認為禁伐補償的經費規模從26億元增加到52億元，佔據今年度預算40％，現在傷腦筋的是，扣掉法定支出經費後，如何照顧到原住民族？所以他請曾智勇深入研究如何處理，「中央政府總預算額度是相當有限的」。

伍麗華聞言直言，族人要聽的是，明年1月1日是否能確保新制上路？卓榮泰說，這是依法行政，必須要做，但行政措施怎麼處理，「我們會研究出來」。