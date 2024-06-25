　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禁伐補償預算增26億元　卓榮泰大嘆「傷腦筋」、曾智勇洩財源解方

▲▼外交部長林佳龍 立委賴士葆 質詢 行政院長卓榮泰立法院備詢 外交國防組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府昨（24日）公布《原住民保留地禁伐補償條例》，完備修法最後一哩路，不過，禁伐補償金額度提高後，新增預算高達新台幣26億元，財源從哪裡來，仍是跨黨原民立委高度關注的議題。對此，行政院長卓榮泰今（25日）在立法院會質詢時大嘆「很傷腦筋」，原民會主委曾智勇則說，將會與農業部討論，擬定中長程計畫，「會窮盡一切辦法照顧族人」。

《原住民保留地禁伐補償條例》三讀條文明定，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

禁伐補償財源有解？　原民會鬆口：擬定中長程計畫

國民黨立委盧縣一今天在立法院會質詢時關注，禁伐補償是否會壓縮到原民會原有的預算？或者行政院要籌編預算？曾智勇說明，《原住民保留地禁伐補償條例》已經公布了，現在也在做預算籌編，當然是希望能夠跟農業部協調，因為這與森林保育、保留地林地有所重疊，希望擬定中長程計畫，在這裡面處理多出來的3萬元，原民會將會循程序來提報。

盧縣一追問，明年實施禁伐補償6萬元有沒有問題？會不會打折扣？曾智勇承諾，目前是沒有延後，會窮盡一切辦法，照顧族人，原民會會提出一個辦法來。

民進黨立委陳瑩也指出，目前全台約有7萬多公頃土地與禁伐補償相關，這些土地可以進行農業及林業利用，而且其價值很有可能高於禁伐補償的金額，如今因為修法，外界開始討論林業經濟的問題；政府倡導「不砍樹」2、30年，導致林業技術凋零、林業市場萎縮，現在林木自給率只剩約1％，因此林業署兩年前提出希望發展「國產材」的目標，希望讓自給率達到5%，而原民保留地多為竹林，也可藉此發展林業經濟。

陳瑩主張，希望有中長程計畫，振興整體林業市場，結合造林獎勵、禁伐補償等政策，才能打造林業經濟的完整產業鏈，希望由農業部主導該計畫，協助發展林業市場，提高林業技術。曾智勇說，目前已與農業部討論，是否能在林下經濟、森林保育方面多做一些努力，不要只是等著領禁伐補償金，但該政策尚未成熟，需要再與農業部討論。

卓榮泰大嘆「很傷腦筋」　憂原民會40％預算執行單一政策

國民黨立委鄭天財也向卓揆提出主張說，提高禁伐補償金額是跨黨原民立委的訴求，為了讓該政策在明年如期實施，原民會要編列預算，而且要編列「額度外的新增預算」。

卓榮泰表示，他現在在思考的是，依照原民會今年的預算及明年的概算來看，現在增加3萬元的補助，規模將會多加26億元，「用（原民會預算）40％來執行單一政策之後，對於所有將近60萬名原住民朋友，我們有什麼方式，來普遍照顧他們的權利？」他說，就他看起來是相當困難。

卓榮泰說，對於預算規模可以膨脹到多大，他現在無法表示，但是單一部會的預算規模應該就是在現在概算的額度裡面，所以依照目前看起來，在單一政策用了40％的預算，再加上法定支出，「我現在是很傷腦筋的」。鄭天財回應，不必傷腦筋，這是法律義務支出，且依照《原基法》，包括農業部、內政部都應該編列相關預算。卓則說，比例原則要顧及。

民進黨立委伍麗華也關切，明年1月1日開始，是否就能適用新辦法？卓榮泰說明，他認為禁伐補償的經費規模從26億元增加到52億元，佔據今年度預算40％，現在傷腦筋的是，扣掉法定支出經費後，如何照顧到原住民族？所以他請曾智勇深入研究如何處理，「中央政府總預算額度是相當有限的」。

伍麗華聞言直言，族人要聽的是，明年1月1日是否能確保新制上路？卓榮泰說，這是依法行政，必須要做，但行政措施怎麼處理，「我們會研究出來」。

ET快訊
快訊／開巡邏車撞女大生！拿假驗傷單誣告　北市女警遭判刑
守宮變壽司！女大生沒事「業者恐被罰」　衛生局曝原因
快訊／找不到哥哥　妹妹到觀音山墓園...驚見他已成白骨
小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」
快訊／特戰老兵無罪！　三重警遭判刑
快訊／裝安卓主機突竄火　新車中控台全毀
獨／台中「超兇女體盛」被盯上　2周沒生意
Energy敲冰磚　Toro鼻頭被割傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反擊總統府！　民眾黨：柯文哲、黃國昌在幫民進黨「拯救台灣民主」

中媒盯梢台政論節目？　陸委會證實：將進行行政調查

被府點名刻意混淆　黃國昌：去年參加辯論會的是「平行時空賴清德」？

院會大上台語課！謝龍介送韻書　提醒卓榮泰：不要被賴清德帶壞

柯文哲影射賴清德「希特勒」　民進黨：轉移自身弊案焦點

黃國昌就是算錯了！王定宇揭真相　600萬顆進口蛋「1顆都沒少」

防弊抓投機！新青安方案政院持續盤整　讓精進措施更完善

監院稱去年10月就在查超思　黃國昌酸「自曝其短」：調查報告在哪？

軍事高層將領異動一次看　李世強任中科院長、5位女將軍寫新紀錄

禁伐補償預算增26億元　卓榮泰大嘆「傷腦筋」、曾智勇洩財源解方

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

反擊總統府！　民眾黨：柯文哲、黃國昌在幫民進黨「拯救台灣民主」

中媒盯梢台政論節目？　陸委會證實：將進行行政調查

被府點名刻意混淆　黃國昌：去年參加辯論會的是「平行時空賴清德」？

院會大上台語課！謝龍介送韻書　提醒卓榮泰：不要被賴清德帶壞

柯文哲影射賴清德「希特勒」　民進黨：轉移自身弊案焦點

黃國昌就是算錯了！王定宇揭真相　600萬顆進口蛋「1顆都沒少」

防弊抓投機！新青安方案政院持續盤整　讓精進措施更完善

監院稱去年10月就在查超思　黃國昌酸「自曝其短」：調查報告在哪？

軍事高層將領異動一次看　李世強任中科院長、5位女將軍寫新紀錄

禁伐補償預算增26億元　卓榮泰大嘆「傷腦筋」、曾智勇洩財源解方

彰化大雷雨！員林市路面積水　騎士摔車國小樹木倒塌　

羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV

反擊總統府！　民眾黨：柯文哲、黃國昌在幫民進黨「拯救台灣民主」

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

中媒盯梢台政論節目？　陸委會證實：將進行行政調查

快訊／開巡邏車撞女大生！還拿假驗傷單誣告　北市女警遭判刑4月

擦撞海保機乘客全脫困　日航座艙長現身飛安峰會分享成功逃生

內湖警埋伏抓車手遭衝撞　加油站前開2槍！歹徒還是跑了

桃猿投手蓋牌古久保：開賽就知道　回顧上半季直呼尊敬選手

陰雨天洗衣多脫一次水更快乾　專家：還是要晾在室外

政治熱門新聞

總統府點名柯文哲、黃國昌「操弄誤導」

擋下駐美代表370萬凱迪拉克申請　外交部強調公務使用

快訊／看記者會爆衝突！　陳玉珍踏進民進黨團舌戰4立委：跟我道歉

軍事高層將領異動一次看　李世強任中科院長、5位女將軍寫新紀錄

駐美代表爆「爽花公費」自肥！　挖洞給蕭美琴跳

快訊／立院中興大樓突有農業部人員昏倒　一度失去呼吸心跳急送醫

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

新青安貸買房又申請租金補貼　劉世芳：勾稽後剔出

黃國昌再批農業部模糊焦點

赴美車禍重傷　美官校「清寒台籍生」媽媽返台治療

陳玉珍闖綠營記者會爆衝突　沈伯洋嘆：國民黨多次造謠我也沒這樣

半年來5次…大巨蛋又漏水遠雄曝原因

蔣萬安曬「個人專屬悠遊卡」體驗片！　二寶可愛現身

快訊／監院支持修憲改「三權分立」　「國會不該藉修法偷渡調查權」

更多熱門

相關新聞

進口蛋少600萬顆？　王定宇揭真相：黃國昌就是算錯了

進口蛋少600萬顆？　王定宇揭真相：黃國昌就是算錯了

民眾黨團總召黃國昌揭露資本額僅50萬的超思公司，2022年拿到「中央畜產會」進口日本蛋的2億元訂單，更短少近600萬顆雞蛋，痛批農業部模糊問題焦點。對此，民進黨立委王定宇24日表示，黃國昌算錯了！事實上是兩份資料的單位容量類比不同造成黃國昌計算錯誤，「用日本規格換算台灣規格」，但其實總重量跟總顆數一模一樣，所以並沒有短差600萬顆之情事，且採購日本雞蛋的合約，早就提供給黃國昌了。

防弊抓投機！新青安方案政院持續盤整　讓精進措施更完善

防弊抓投機！新青安方案政院持續盤整　讓精進措施更完善

畜產會買日本蛋無行政問題？昌回應了

畜產會買日本蛋無行政問題？昌回應了

新青安挨轟淪「炒房元凶」　劉世芳：會找出漏洞遏止炒作

新青安挨轟淪「炒房元凶」　劉世芳：會找出漏洞遏止炒作

陸駐台記者在錄影棚盯梢？　卓榮泰：此案看得出NCC重要性

陸駐台記者在錄影棚盯梢？　卓榮泰：此案看得出NCC重要性

關鍵字：

行政院農業部原民會

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面