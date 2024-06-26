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台灣紅火龍果7／2首櫃銷日　農業部：水果外銷日本成長逾5倍

▲農業部次長胡忠一（左一）見證台日業者簽訂合作備忘錄 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部次長胡忠一（左1）見證台日業者簽訂合作備忘錄 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2024年台北國際食品展覽會今起登場，農業部設置主題館，展示台灣農產外銷成績。農業部次長胡忠一表示，經過8年的諮商談判，日本已同意台灣紅肉紅龍果輸日，首櫃6公噸將在7月2日銷往日本。

台北國際食品展覽會今起至29日在台北南港展覽館二館登場，農業部以「農縮台灣味，邁向全世界」為主題設置台灣形象館，展示台灣農產品近年在國際市場檢疫諮商及拓展市場的成果。

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胡忠一致詞指出，這幾年克服運費飆漲、全球性通膨及氣候變遷等挑戰，與各國農業諮商，爭取多元品項准入，包括鳳梨、荔枝賣到紐西蘭；蝴蝶蘭、石斑魚賣到美國；去年初菲律賓也開放台灣生鮮豬肉，今年4月紐西蘭開放國產鳳梨准入；6月初再獲日本開放我國白肉種以外的紅龍果准入，今年7月將會有第一櫃的紅龍果出口日本。從2016年至今，台灣水果外銷日本的出口量成長逾5倍。

胡忠一指出，2016年至今，農業部成功促成農產外銷金額成長超過2億美元，去年達到48.9億美元（新台幣1523億），成長幅度達 4.68%，並積極開拓高端市場，在加拿大、韓國、澳洲等國都已獲消費者肯定，紐西蘭更是從無到有，光是2023年外銷金額就達到17.2萬美元（528.8萬新台幣）。

胡忠一今也見證日商MMY株式會社（唐吉訶德日本供應商）與台灣優良農產品發展協會共同簽署擴大通路販售合作備忘錄，將加速推動台灣優良農產品進到日本通路。

農業部說明，今年台灣館共有92家參展廠商，分為5大展區，包括農糧精品區、畜禽產品區、銀髮友善區、水產品區以及農村好物區，並首次結合「台灣農產嘉年華電商平台」，即日起到7月26日推出「線上台灣館」免運特惠方案，讓國內民眾也能輕鬆購買到優質國內農產品。

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