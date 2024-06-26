　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲開始每天抽一包　抽菸男喉嚨「狂冒5cm詭異黑毛」痛苦14年

▲車內抽菸、內裝、煙味。（圖／達志示意圖）

▲男長期抽菸導致喉嚨長毛。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

奧地利一名52歲男子因為長期抽菸，導致身體出現不尋常症狀，除了聲音沙啞、呼吸困難和長期咳嗽，檢查時發現喉嚨裡面竟然長出黑色毛髮，即使手術去除一段時間後仍會再長出來，直到他決定戒菸症狀才終於改善。

這起奇特案例近來被刊登在醫療期刊American Journal of Case Reports中，居住在奧地利的52歲男子從20幾歲開始，每天幾乎抽一包菸，長期下來導致喉嚨出現異狀，有一次甚至還咳出一根毛髮。

20歲開始每天抽一包　抽菸男喉嚨「狂冒5cm詭異黑毛」痛苦14年。（圖／翻攝自American Journal of Case Reports）

▲男就診發現喉嚨異狀。（圖／翻攝自American Journal of Case Reports

男子2007年就醫後檢查發現，喉嚨裡面竟然長出6到9根約5公分長的深色毛髮，其中一些毛髮甚至穿過聲帶、長到嘴巴中，然而醫生為他進行手術拔除，每隔一段時間毛髮又會長出，導致他長達14年來每年都因為同樣症狀回診。

醫生表示，由於抽菸會導致喉嚨組織發炎，讓幹細胞演變成毛囊，懷疑男子喉嚨不斷長出毛髮，可能與長期抽菸有關，且調查發現男子10歲時曾經溺水，當時接受氣管切開術以幫助呼吸，後來用耳後皮膚與軟骨組織封閉切口，推測也有可能是因為這樣造成移植部位周圍長出毛髮。

男子最後決定於2020年戒菸，戒菸後再次接受手術，醫生檢查發現喉嚨內毛髮生長情況終於好轉，手術一年後只從喉嚨拔出2根毛，再次進行手術後再也沒有發現過任何毛髮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
快訊／國10貨櫃車整輛打橫躺路中　全線封閉
3刀男認了！刻意挑「鄭捷殺人10年」下手　動機曝光
人力銀行：今年平均月薪4.7萬！　創10年新高
LIVE／狂轟20槍畫面曝光！新店黑衣人當街襲擊招待所　男困
快訊／新店路上「狂轟20多槍」彈殼噴一地　影片曝光
快訊／衝上人行道！萬華2男等公車被撞　雙雙骨折
快訊／中捷隨機砍人！　3刀男「殺人未遂」遭起訴
「突遭龍爪手」襲胸！　正妹YTR公布正面照
快訊／北市52歲副分局長昏迷　裝葉克膜搶救
快訊／高雄飆39.8度！　南部熱到發紫
快訊／新店店面遭轟20多槍！　滿滿彈孔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男找到失蹤妻被勒死屍體　火化後發現她「在600公里外還活著」

MMA男輸掉比賽「2萬觀眾前求婚」 　女友反應超尬！網：2度打擊

高空中訓練「座艙蓋突然打開」　女飛行員緊急迫降驚險畫面曝

和友外出狂歡一整晚！19歲女返家休息　媽發現「她睡夢中死亡」

女加油站救浪浪「意外變綁架犯」　小貓反應超崩潰：快讓我下車

放學和朋友玩水！15歲男起身走出泳池　「突然倒地」死亡畫面曝

日本學校營養午餐加菜！126學生「吃完枇杷」爆過敏　3人送院

20歲開始每天抽一包　抽菸男喉嚨「狂冒5cm詭異黑毛」痛苦14年

快訊／疑登山出事　富士山火山口「發現3人昏迷倒地」

英國海邊出現大量水母　NHS官方警告：千萬別碰

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

日本學校營養午餐加菜！126學生「吃完枇杷」爆過敏　3人送院

20歲開始每天抽一包　抽菸男喉嚨「狂冒5cm詭異黑毛」痛苦14年

快訊／疑登山出事　富士山火山口「發現3人昏迷倒地」

英國海邊出現大量水母　NHS官方警告：千萬別碰

鋰電池廠火災焦屍嚴重毀損！僅「3名死者」能驗指紋　南韓勒令停工

3台灣人在柬埔寨販毒恐終身監禁　法官下令押往監獄

男子疑在賭場贏1.3億！竟當場「心臟病發」倒地　新加坡賭場澄清

男找到失蹤妻被勒死屍體　火化後發現她「在600公里外還活著」

日本天皇夫婦訪英國！搭馬車遊街　查爾斯大喊「Kanpai」迎好友

維基解密創辦人亞桑傑在美國塞班島認罪　將返回澳洲坎培拉

快訊／參謀總長梅家樹綁在立院備詢　中共一早派26戰機出海

日本學校營養午餐加菜！126學生「吃完枇杷」爆過敏　3人送院

快訊／國10翻車事故！貨櫃車整輛打橫躺路中　全線封閉中

火爆板凳清空衝突！　國民魯伊茲怒噴教士普洛法引發對峙

蔡思韵《誰是被害者》同台男友劉俊謙　慘遭挖眼球網看傻

才6月而已「手機狂跳高溫警告」　他崩潰：今年特別熱！一票有感

榮星花園「穗花棋盤腳」綻放！如夏夜煙火　觀賞時間、位置在這

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

快訊／新北蘆洲住宅大火！5F頂樓加蓋狂燒　駭人濃煙猛竄

收容所犬貓變成「超萌徽章」　小朋友發揮創意DIY提升浪浪認養率

國際熱門新聞

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

爆乳服務生要失業　Hooters關多間分店

人夫激戰妻雙胞胎妹　搞大肚子竟辯「基因相同不算外遇」

25歲女做「爸爸活」腳踏30條船　年撈1200萬

輝達反攻帶動那指大漲　Fed「放鷹」道瓊反跌300點

全日空「赴台班機」機體故障！掉頭回羽田

日本居民血液驗出致癌物！全國緊急自來水檢測

北韓第6波「屎攻」！仁川機場暫停起降3小時

Netflix完全免費方案　2國有望先實施

愛秀男淺池跳水斷頸亡　逾500萬瀏覽影片曝光

高爾夫正妹選手淪小三　狂找教練開房

韓鋰電池廠大火23死影片曝！　40秒延燒狂爆炸

更多熱門

相關新聞

老婆想去奧地利蜜月！他見「2人要噴20幾萬」嚇壞

老婆想去奧地利蜜月！他見「2人要噴20幾萬」嚇壞

結婚是人生一大喜事，而蜜月旅行該去哪也是個問題。近日一位人妻表示，老婆蜜月想去奧地利，2人要20幾萬，而他想去日韓壓在10萬內。網友看了直呼，「我是女生，但我覺得，為什麼蜜月旅行要男生全部出錢？」

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

電子煙偷加「依託咪酯」害成癮！醫曝恐怖症狀

電子煙偷加「依託咪酯」害成癮！醫曝恐怖症狀

即／國1五楊高架驚傳墜橋　30歲男30m高墜地亡

即／國1五楊高架驚傳墜橋　30歲男30m高墜地亡

狂點外送2101次！男客同一間餐廳連吃5年

狂點外送2101次！男客同一間餐廳連吃5年

關鍵字：

奧地利男子抽菸喉嚨毛髮戒菸

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面