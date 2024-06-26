20歲開始每天抽一包　抽菸男喉嚨「狂冒5cm詭異黑毛」痛苦14年

▲男長期抽菸導致喉嚨長毛。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

奧地利一名52歲男子因為長期抽菸，導致身體出現不尋常症狀，除了聲音沙啞、呼吸困難和長期咳嗽，檢查時發現喉嚨裡面竟然長出黑色毛髮，即使手術去除一段時間後仍會再長出來，直到他決定戒菸症狀才終於改善。

這起奇特案例近來被刊登在醫療期刊American Journal of Case Reports中，居住在奧地利的52歲男子從20幾歲開始，每天幾乎抽一包菸，長期下來導致喉嚨出現異狀，有一次甚至還咳出一根毛髮。

▲男就診發現喉嚨異狀。（圖／翻攝自American Journal of Case Reports）

男子2007年就醫後檢查發現，喉嚨裡面竟然長出6到9根約5公分長的深色毛髮，其中一些毛髮甚至穿過聲帶、長到嘴巴中，然而醫生為他進行手術拔除，每隔一段時間毛髮又會長出，導致他長達14年來每年都因為同樣症狀回診。

醫生表示，由於抽菸會導致喉嚨組織發炎，讓幹細胞演變成毛囊，懷疑男子喉嚨不斷長出毛髮，可能與長期抽菸有關，且調查發現男子10歲時曾經溺水，當時接受氣管切開術以幫助呼吸，後來用耳後皮膚與軟骨組織封閉切口，推測也有可能是因為這樣造成移植部位周圍長出毛髮。

男子最後決定於2020年戒菸，戒菸後再次接受手術，醫生檢查發現喉嚨內毛髮生長情況終於好轉，手術一年後只從喉嚨拔出2根毛，再次進行手術後再也沒有發現過任何毛髮。

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