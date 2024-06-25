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老婆想去奧地利蜜月！他見「2人要噴20幾萬」嚇壞：我七孔噴血了

原PO表示，老婆蜜月想去奧地利，但他預算想壓10萬內。（示意圖／Pexels）

▲原PO嘗試說服老婆將旅遊預算壓在10萬元以內，卻惹怒老婆。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

結婚是人生一大喜事，而蜜月旅行該去哪也是個問題。近日一位人妻表示，老婆蜜月想去奧地利，2人要20幾萬，而他想去日韓壓在10萬內。網友看了直呼，「我是女生，但我覺得，為什麼蜜月旅行要男生全部出錢？」

原PO在Dcard以「蜜月壓在10萬內很過分嗎？」為題發文表示，「上個月剛跟老婆完成登記，討論後婚宴會是明年補辦，蜜月則會先在9月分，老婆一直想去奧地利的哈修塔特。」他沒多想，想說老婆開心就好，但得知12天2人要20多萬，毛都嚇到豎起來。

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原PO說，「5月才剛登記結婚，6月跟我說9月想去奧地利，接著馬上就要噴20萬了，我七孔也差不多要噴血了，後來覺得還是要跟老婆說明白，不是不想帶她去，而是我們應該要先好好規劃一下財務，時間比較近或許先去個日韓，預算也以壓在10萬內，明年先等辦完婚禮再去奧地利也不遲，如果要辦婚禮或許該延遲一下去歐洲的願望。」

老婆說，蜜月一生一次，平常也沒亂花錢，蜜月抓10萬她很不爽。原PO表示，「到底是金錢觀不一樣，還是蜜月抓10萬內過分了？夫妻該如何一起規劃蜜月預算才好？前輩給個意見吧？救救我剛要滿月的婚姻！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我以前蜜月是去馬爾地夫15天，一個人18萬覺得很痛，但那是我人生中最無憂無慮的半個月」、「為什麼蜜月理所當然的讓男方買單？有多少錢做多少事，要做超出能力的事就讓對方也出一半吧」、「你想壓在十萬內真的只有日韓或比較近的國家，但要保證日本現在價格低老婆不會去買名牌呀」。

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