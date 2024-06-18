快訊／國1五楊高架驚傳墜橋　30歲男「30m高掉落地面」身亡

▲國一五楊高架北上52.6K處，今天傍晚5時許發生一名駕駛因不明原因墜落橋下意外，國道一隊警方查看停在避車彎內的車輛。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號北上52.6K處今（18）日傍晚5時許發生一起墜落橋下事故，國道一隊警方會同消防救護人員到場處理，其中駕駛查出是30歲楊姓男子，因不明原因從30m高的高架橋上墜落地面，警消獲報到場處理時已無意識，緊急將其往林口桃園醫院急救，急救後仍宣告不治，至於事故原因仍由國道警方調查釐清。

▲國一五楊高架北上52.6K處，今天傍晚發生一名男駕駛不明原因墜落橋下，桃園市消防局救護人員將倒臥草皮男子送上擔架。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道一隊指出，今天傍晚5時34分接獲通報指出，五楊高架52.6K處避車彎有民眾墜橋事故，員警到場時，一輛白色轎車停放於高架避車彎內，車內並無一人，警消到場後發現路面草皮上倒臥一名男子，經查是年約30歲楊姓男子，因不明原因自橋上墜落橋下。

▲國一五楊高架北上52.6K處，傍晚發生一名駕駛因不明原因墜落橋下，救護人員將男子送上救護車。（圖／翻攝自國道即時路況）

桃園市消防局救護人員到場後，楊姓男子已失去生命跡象，立即將其以擔架送上救護車送往林口長庚醫院急救，經醫護人員急救後仍宣告不治，至於楊姓男子為何墜落橋下，警方仍在調查釐清中。

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