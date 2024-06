放學和朋友玩水！15歲男起身走出泳池　「突然倒地」死亡畫面曝

▲少年走出泳池時突然倒地。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦密拉特市(Meerut)發生一起離奇死亡事件,監視器畫面拍到,一名15歲少年剛游泳完,離開泳池後不久突然倒在地上,附近民眾趕緊幫忙送醫,然而抵達醫院後被宣告已經身亡,暴斃畫面在網路上流傳。

事件發生在21日下午,死者是居住在北方邦Siwalkhas區的15歲少年伊斯蘭(Islam)。監視器畫面中可看到,伊斯蘭原本在泳池中游泳,游了一會後他決定離開泳池,然而走沒多久就突然倒地。

In UP’s meerut a 17-Year-old collapses and dies after coming out of the swimming pool. The teenager played cricket before coming for swimming and after swimming for sometime the boy collapses as soon as he steps out and was later declared dead at the hospital. pic.twitter.com/qIFWLSX8Kz