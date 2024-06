MMA男輸掉比賽「2萬觀眾前求婚」 　女友反應超尬！網：2度打擊

▲男選手當眾求婚影片爆紅。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

捷克一名MMA男選手近來參加比賽打輸,竟然選擇在這個時刻,當著2萬多名觀眾面前下跪求婚,引發全場觀眾興奮尖叫,然而女友卻面有難色,最後當眾拒絕求婚,讓他二度受到打擊,尷尬畫面在網路上瘋傳。

MMA選手布科瓦茲(Lukas Bukovaz)上周末與隊友霍瓦斯(Patrik Horvath),一同在捷克參加2對1綜合格鬥比賽時敗陣,輸了比賽的他或許是想為自己打氣,竟然選擇在比賽擂台上向女友求婚。

NEW: MMA fighter Lukas Bukovaz proposes to his girlfriend after his loss at Clash of the Stars and gets REJECTED in front of a stadium full of fans. #MMA pic.twitter.com/qkcF33kbDk