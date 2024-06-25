MMA男輸掉比賽「2萬觀眾前求婚」 　女友反應超尬！網：2度打擊

▲男選手當眾求婚影片爆紅。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

捷克一名MMA男選手近來參加比賽打輸，竟然選擇在這個時刻，當著2萬多名觀眾面前下跪求婚，引發全場觀眾興奮尖叫，然而女友卻面有難色，最後當眾拒絕求婚，讓他二度受到打擊，尷尬畫面在網路上瘋傳。

MMA選手布科瓦茲(Lukas Bukovaz)上周末與隊友霍瓦斯(Patrik Horvath)，一同在捷克參加2對1綜合格鬥比賽時敗陣，輸了比賽的他或許是想為自己打氣，竟然選擇在比賽擂台上向女友求婚。

NEW: MMA fighter Lukas Bukovaz proposes to his girlfriend after his loss at Clash of the Stars and gets REJECTED in front of a stadium full of fans. #MMA pic.twitter.com/qkcF33kbDk — Parry Punch (@ParryPunchNews) June 23, 2024

影片中可看到，布科瓦茲當眾單膝下跪，拿出事前準備好的戒指向女友求婚，然而女友的表情卻十分尷尬，正當全場鼓譟女友答應下嫁時，女友接過麥克風後居然說，「根據現在的狀況，我應該不會答應，我不這麼認為」，還宣稱發現布科瓦茲外遇，讓他只能羞愧低下頭。

影片在網路上爆紅後，許多網友同情布科瓦茲遭遇，「好慘，他等於在擂台上被擊倒了2次」、「要拒絕就私下拒絕，幹嘛當眾讓他這麼丟臉」。不過也有網友認為女友沒錯，「是他先外遇的」、「女生本來就沒有義務一定要答應，誰叫他要當眾求婚」。布科瓦茲後來則在Instagram上否認女友提出的指控，強調他絕對沒有外遇。