黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

▲台南市政府積極打造特色遊戲場，增加更多親子戶外活動空間，並持續針對既有的公園遊具進行更新及改善，盼提供孩子們兼具特色、安全及創意的遊具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府積極打造特色遊戲場，增加更多親子戶外活動空間，並持續針對既有的公園遊具進行更新及改善，盼提供孩子們兼具特色、安全及創意的遊具，台南市政會議中，工務局針對目前的推動情形提出專案報告。



台南市長黃偉哲表示，感謝工務局及相關局處的努力，從2019年至今台南市已完成30座特色公園遊戲場，不僅落實兒童的遊戲權利，也為在地增添觀光特色。黃偉哲期盼目前正在施工或規劃中的18座特色公園，之後都能如期如質完工，也希望未來能努力達成每一區都有特色公園的目標。



黃偉哲也要求相關單位，針對已完工的特色公園，應持續維護管理，請相關局處或各區公所定期巡檢，有損壞就要儘快修繕，維護民眾及孩童的安全。





工務局指出，台南市規劃設定48座特色遊戲公園，目前已完工的有30座，施工中的有8座，正在規劃設計中的有10座。其中近期完工的3座，包括柳營區櫻花滯洪池共融式公園、麻豆11共融式遊戲場(倒風內海登頂攀爬遊戲場)以及安南區公29-1共融式遊戲場。



工務局進一步說明遊戲場的維護管理機制，於設施完工開放前，除辦理TAF認證檢測單位檢查，另邀集特公盟等，於遊戲場開放前履勘並檢討修正。此外，每日填寫遊憩場自主檢查表，包括檢測遊樂設施安全；遊戲設施清潔及青苔清理；沙坑區例行性翻砂及檢視是否內藏尖銳物(每日至少1次)，白砂等耗材損耗巡查通報等。



另外，工務局7月也將邀集與兒童遊戲場維護管理相關之公務夥伴，配合社團法人台灣還我特色公園行動聯盟，辦理「兒童遊戲場管理人員計稽查人員研習課程」教育訓練，盼進一步落實特色遊戲場的維運管理。