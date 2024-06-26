2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑　33場精彩節目輪番上演

▲台南管樂藝術季拍板起跑，今年從5月18日起至8月31日每週六、日，分別在新化演藝廳、新光三越新天地西門廣場等地進行精彩演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的台南管樂藝術季拍板起跑，今年從5月18日起至8月31日每週六、日，分別在新化演藝廳、新光三越新天地西門廣場等地進行精彩演出，今年以「管樂開麥拉」作為活動主題，邀請民眾跟著演出團隊一起探索曾經在影視中出現、耳熟能詳的經典配樂，發掘管樂音樂的多元表現形式。

今年管樂季一共有38個團隊報名，入選31個團隊，演出場次共計33場。演出團隊分別來自台南、高雄、嘉義、台中、南投、台東、台北、新北、新竹、香港等不同國家或縣市。來自不同地方的團隊也將帶來與眾不同的選曲及不同風格的音樂表演。本屆共分為兩大主題活動、開幕音樂會及閉幕音樂劇，5至6月「台南校園樂潮」以台南市學校團隊為主；7至8月則以「國際響樂之旅」，邀請來自各地的精湛團隊帶來精采演出。

今年適逢台南市管樂團成團20週年，是樂團重要的里程碑，預計於6月30日規畫舉辦管樂季開幕音樂會暨20週年音樂會，以「傳承」為主題，邀請重量級指揮家郭聯昌老師、台南市管樂團指揮黃耀德、呂守仁、吳正哲以及新生代指揮家林耿賢、鄭人豪，由六位指揮親自挑選經典管樂曲目，以精湛樂技為觀眾帶來精彩演出，代表管樂世代的傳承精神，同時作為2024台南管樂藝術季的開場演出，為活動揭開序幕。

除了開幕音樂會以外，8月31日的閉幕音樂劇「童話裡的電影派對」更邀請謎思星球劇團與台南市管樂團合作演出，演出結合音樂、親子戲劇以及劇場元素，全新製作劇目融合互動、冒險、尋寶以及教育。閉幕音樂劇現已上架至OPENTIX售票系統，即日起至7月15日早鳥購票75折優惠，邀請大朋友小朋友一起進劇場體驗這場奇幻的音樂旅程。

市長黃偉哲表示，除了精彩的音樂會以外，今年也為遠道而來的團隊們特別安排「導覽大目降文化園區」活動，在演出之虞也邀請團隊們參與在地深度導覽，深入了解新化大目降之美。除此之外，也為來訪的旅客們準備了豐富的活動優惠，特別感謝立賀佇遮、古丁原味品茶館、瓜瓜園地瓜生態故事館、早安山丘新化店、安全針車店、松職人日式家庭料理、咖啡店The Coffee、晉發米穀商店、鍋王火鍋專賣店等新化在地合作商家提供折扣優惠。民眾只要在管樂季活動期間前往合作商家消費，出示管樂季的活動手冊即可享有優惠。

歡迎來到新化欣賞音樂會的朋友，可就近至新化老街、新化武德殿、日式宿舍群等景點走走逛逛，或是安排新化、左鎮、山上等地區一日行程旅遊，體驗台南的豐富文化和風土人情，一起來深入了解新化在地的人文魅力。

更多詳細資訊請上新化演藝廳網站(https://xinhua.tmcc.gov.tw/)或台南市管樂團臉書粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/tsbandsh/。

2024台南管樂藝術季演出資訊

即日起至8月31日每週六、日

5~6月 台南校園樂潮

7~8月 國際響樂之旅

6/30(日)15:00 開幕音樂會暨台南市管樂團20週年紀念音樂會—傳承

8/31(六)15:00 閉幕親子音樂劇—童話裡的電影派對

(詳細演出資訊及異動請見台南市管樂團粉絲專頁)

索票場次可洽台南文化中心國際廳服務台/新化演藝廳索取(索完為止)

售票場次請上「OPENTIX售票」輸入「2024台南管樂藝術季」查詢購票。連結網址: https://www.opentix.life/event/1792482219688177665