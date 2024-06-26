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台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士　黃偉哲感謝各方大愛

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

提供身障者便捷完善的交通服務，是台南重要市政目標之一，台南市政府25日下午舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲在社會局長盧禹璁陪同下親自出席代表接受捐贈，並且回贈感謝狀給永康婦友愛心會劉美局會長、及宏偉珠寶總經理陳榮華，感謝各方大愛回饋社會，也承諾會善加使用各界愛心，為市民創造更美好的生活。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市身心障礙人口數截至目前有9萬9575人，其中肢體障礙人數共2萬9753人，佔身心障人數30%，而目前全市有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均提供25萬趟次以上服務，復康巴士的使用次數相當高，因此市府也需要足夠的復康巴士車輛來滿足身障及年長行動不便的朋友的交通接送需求。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也提到，台南的企業及社會團體都非常樂於提供資源照顧弱勢族群，復康巴士車輛多數由民間企業、團體或市民個人所捐贈，台南真是非常有愛的城市，市府會善加利用各界愛心資源，為市民打造行動無礙的城市。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康婦友愛心會劉美局會長表示，台南市永康婦友愛心會長期致力於公益活動，一直以來都懷著取之社會、回饋社會的精神，有感於身心障礙者行動不便，導致外出能力與意願受到限制，得知本市復康巴士有汰換需求，在林燕祝議員鼓勵及引介下捐贈一輛復康巴士給社會局，提供身心障礙及行動不便朋友就醫、就業及外出等幫助，也期盼號召更多善心人士及企業投入社會公益。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市安南國際青年商會會長劉安琪表示，安南青商會每年制定社區及慈善的工作計畫，對於公益活動不遺餘力，在立委陳亭妃引介之下，以及會內監事宏偉時尚珠寶總經理陳榮華的大力支援，捐贈一輛復康巴士給社會局汰換老舊車輛，讓身心障礙者能享受便利的交通服務，這也是以安南青商會名義捐贈的第一部復康巴士，未來期盼與市府攜手幫助更多需要幫助的朋友。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局說明，台南市長期致力營造無障礙友善環境，復康巴士不僅可提供行動不便民眾就醫接送服務，亦可搭乘參與活動，提升身心障礙者及行動不便者的社會參與，維持生活品質。

此外，社會局也提醒民眾復康巴士採預約制，若未能預約成功也會主動轉介通用計程車(費用比照復康巴士)、長照交通車、民間復康巴士等服務，另亦有多輛低地板公車、小黃公車等。台南市復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678(永華、溪南區)、06-6328899(溪北區)或Line@官方帳號(LINE ID:@tnrehabus)。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日兩場捐贈復康巴士儀式，首場永康婦友愛心會捐贈儀式，市議員林燕祝、林冠維以及永康婦友會貴賓代表到場支援；宏偉珠寶暨安南青商會捐贈儀式，則有立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津，台南市安南國際青年商會劉芳琪會長、國際青年商會中華民國總會副總會長兼南區會區張修銘會長及國際青年商會中華民國總會理事兼台南市區嚴奇均執行長等各界貴賓到場見證。

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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