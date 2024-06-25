30年來最熱城市曝光！平均每年186天超過30度　當地人：快融化了

▲夏至後，各地溫度開始上升。（示意圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

成大教授林子平指出，台北、新北、基隆及桃園等城市，近年來將因氣候變遷及都市熱島效應變為高溫區域。對此，圖像數據分析的粉專以過去30年氣象署的資料分析指出，全台最熱的縣市其實是「台南市」。

臉書粉專「圖地」指出，根據中央氣象署於1991年至2020年的數據指出，各城市每年最高氣溫30度以上的日子，分別為台北146天、新竹130天、台中171天、台中梧棲123天、日月潭16天、嘉義173天、台南186天、高雄174天、澎湖119天、恆春169天、蘭嶼14天、台東150天、成功126天、花蓮124天、宜蘭122天、基隆111天。

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「圖地」表示，統計中台南186天高居全國第一，等於每年有一半的日子超過30度、高雄174天排名第二，第三則是嘉義的173天，「真的熱爆了」，「其實我覺得屏東應該也很熱，但因為目前屏東氣象站設站時間還不到30年，所以沒有列入官方統計之中。如果沈葆楨今年才到恆春，他可能會想改名恆夏」。

該文經台南在地粉專「台南式」分享後，引起許多人共鳴，「真的超級熱，完全不想出門，出去感覺就會中暑的概念，房間室內溫度就31度了」、「這兩天真的有夠熱…不敢想像7月8月9月」、「台南自從下完雨後到現在，站著都會被地板熱氣蒸到快中暑」、「還有100多秒的紅燈」、「可是台南乾燥不悶熱，濕毛巾一直擦身體+吹電扇就會涼」、「這幾天濕度高到不行QQ」、「這天氣，跑外務的我，Tainan了」、「我原本不相信台南最熱，但自從親耳聽到屏東的朋友和東南亞的的移工朋友說台南更熱，我就相信了」。