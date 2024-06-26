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全中運、全障運金牌數雙創新高　南投縣1400萬犒賞選手及教練

▲南投縣政府表揚全中運、全障運績優選手及教練，頒發逾1400萬獎金。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府表揚全中運、全障運績優選手及教練，頒發逾1400萬獎金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣運動選手近期在全國大型賽事表現優秀，縣政府特地頒發體育獎金共1417萬2000元（全中運1309萬2000元、全障運108萬元），獎勵所有優秀選手與教練、感謝他們的付出和努力。

縣府24日舉辦「表揚113年全國中等學校運動會暨113年全國身心障礙國民運動會績優選手、教練表揚茶會」，縣長許淑華親自頒獎表揚，縣議員張秀枝、縣府教育處長王淑玲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、立委馬文君主任陳啟昭及多位學校校長都到場致意。

▲南投縣政府表揚全中運、全障運績優選手及教練，頒發逾1千4百萬獎金。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表揚全中運、全障運績優選手及教練，頒發逾1千4百萬獎金。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，在臺北市舉辦的113年全國中等學校運動會中，南投選手獲31金13銀31銅佳績，金牌數名列全國第7名（六都以外全國第1名）、突破去年24面紀錄，包括空手道7金2銀8銅、角力9金3銀6銅、划船7金4銀2銅、輕艇5金3銀6銅、跆拳道1金3銅、柔道2金2銅、射箭1銀、拳擊3銅、田徑1銅；在南投縣主辦的全障運中，地主選手們也獲12金16銀8銅佳績、突破上屆（111年）8面金牌紀錄，其中以特奧輪鞋競速種類獲11金為最多。

▲南投縣政府表揚全中運、全障運績優選手及教練，頒發逾1千4百萬獎金。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表揚全中運、全障運績優選手及教練，頒發逾1千4百萬獎金。（圖／南投縣政府提供）

許淑華直呼：「南投因為有你們而光榮」，此次共頒發超過1400萬元獎金，為南投縣選手加油打氣；縣府自去年起即提高選手及教練的獎金，軟硬體建設也持續投資，讓選手的才華不被埋沒，得以在全國甚至世界舞台上展現實力，希望選手在未來的賽事中能繼續為南投和臺灣爭光，此外，全中運選手克服各種困難，獲六都之外最多的金牌數，她也希望中央在經費上也能多支持。

水里商工校長徐文法及2位負責指導划船及輕艇的教練則說，日月潭水訓中心已正式啟用，感謝縣府重視培訓環境資源的優化，相信未來成績可以更好，並鼓勵同學不因小小成就而自滿，帶著寬廣的心胸與世界接觸、不斷精進實力，為自己也為南投發光發熱。

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