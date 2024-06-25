南韓高爾夫正妹選手淪小三　狂和教練開房！正宮公開滾床照反擊

▲知名高爾夫正妹淪小三，噁夫在妻子產前一日還開房！正宮怒曝親密床照。（翻自《jtbc》畫面）

圖文／鏡週刊

南韓一名知名高爾夫球正妹選手，被正宮指控她淪為小三，更曾用言語、社群網站酸正宮。不僅如此，正宮更稱噁心丈夫曾在她生產前一日，還跟小三開房，現在正宮怒把老公與高爾夫正妹的親密床照，全給電視台曝光。

據南韓《jtbc》「事件班長」節目報導，這名正宮人妻指出，她的老公是高爾夫球教練，兩人在2年多前交往，過不久發現懷孕，於是兩人先到戶政事務所遞交結婚申請，但尚未公開宴客、舉辦婚禮。但就在她懷孕6個月左右，她開始發現老公不對勁，跟他的女學生、也就是這名正妹選手過從甚密。

人妻說，她一開始還不相信兩人的不倫關係，但後來有越來越多親朋好友提供證據，就在她生產後、辦完婚禮後，決定開始攤牌。人妻指控，老公多次在住家附近、距離5分鐘車程的地方，找到摩鐵開房，更誇張的是，就在她要生產前一天，老公也還去開房。

▲小三裸照曝光，網友都在猜是哪位高爾夫正妹。（翻自《jtbc》畫面）

之後人妻也蒐集到老公與小三的親密滾床照，以及小三的裸照，證明兩人的關係非比尋常。報導指出，在人妻的追究下，最後老公承認不倫事實，小三也發文向人妻道歉。人妻原本想息事寧人，但她發現，小三的道歉根本不誠懇，發覺小三利用社群平台諷刺她，甚至「道歉文」中故意寫：「啊，我就是年紀比你小，所以容易做錯事。」人妻認為，這字字句句都在酸她，所以人妻決定不忍了，目前已向小三提告。

人妻也痛訴，自己因為要面對這段不倫戀，加上還要照顧剛出生的孩子，已經身心俱疲，必須去看精神科與服藥，才能生活下去。而人妻現在也做出進一步反擊，把老公與小三的親密床照曝光給媒體並報導，要讓大家知道這個「正妹」跟「好教練」的真面目。



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