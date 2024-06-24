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網球新星！花蓮10歲女童勇獲全國網球賽亞軍　鄉長加碼贈獎金

▲▼吉安鄉鄉長游淑貞（左）親自登門道賀貼紅榜並致贈獎金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲吉安鄉鄉長游淑貞（左）親自登門道賀貼紅榜並致贈獎金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉太昌國小四年級學生陳恩喆參加今年四維盃第57屆全國網球錦標賽，歷經5輪難分勝負的競技，最後在高手雲集角逐中脫穎而出，勇奪全國亞軍佳績，吉安年僅十歲的運動小將展現了驚人的網球天賦，鄉長游淑貞得知後，立馬安排接待並加額頒發獎金鼓勵。

陳恩喆在父母親的陪同下特別將這面全國亞軍獎狀，分享給鄉長媽媽游淑貞，與鄉長共同擁有這份用汗水堆積、勤奮磨練的榮耀，欣喜萬分的游鄉長自掏腰包再加碼頒贈獎勵金鼓勵恩喆，並感謝父母長期陪伴學習、太昌國小師長培育多元藝能用心，讓每一位孩子們都能獲得特殊專長和興趣選項的多元能力。

▲▼吉安鄉鄉長游淑貞（左）親自登門道賀貼紅榜並致贈獎金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

恩喆爸爸說，她從幼稚園中班開始就對網球有著濃厚的興趣，看著小小的身軀賣力的跟著爸爸揮舞球拍，越是吃力恩喆的毅力就越強，每天放學後、假日時間，都不間斷的跟著爸爸重複練習從不懈怠，爸爸全心全力的陪伴，也成為恩喆克服挫折艱辛的力量。陳爸爸非常感謝游淑貞鄉長用如同爸媽般的愛與關懷鼓勵孩子，除了親自給孩子擁抱嘉勉、貼紅榜給孩子榮耀、自掏腰包加額獎金鼓勵，最重要的是用心打造吉安鄉成為最安全適性的成長環境，提供孩子們健康茁壯。

▲▼吉安鄉鄉長游淑貞（左）親自登門道賀貼紅榜並致贈獎金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞感佩小小年紀、無分假日週週固定五天常態練習，恩喆的堅持和努力不僅僅是比賽的意義，更是磨練意志、培養毅力的永續過程，這麼小的年紀就取得全國的好成績，實在是難能可貴！恩喆的優異表現，不僅是她個人的榮耀，也是花蓮縣、吉安鄉的榮譽，更是太昌國小之光！

游淑貞謝謝吉安鄉在代表會的支持下，年年提升編列獎勵金鼓舞孩子們多項藝能學習，同時，麥當勞楊政道董事長也提供了千份吉安鄉獨有績優學童獎勵全餐券，鼓勵學童踴躍學習、勇敢參賽。

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