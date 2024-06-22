國中男遭棒球教練4度性侵　選手夢碎留陰影…也侵犯未成年少女

▲南部某國中男生從小打棒球，卻因遭教練性侵放棄棒球夢想。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／地方報導

南部一名33歲男子阿隆(化名)在國小、國中擔任棒球教練，從男學生小浩(化名)小學時，就指導他打棒球，不料升上國一時，阿隆卻對小浩伸狼爪，性侵他4次，導致夢想當選手的小浩放棄棒球，黯然轉學，還因嚴重精神創傷出現自殘、放縱的行為，屢次和未成年少女發生關係。法院審理，判阿隆性侵小浩4次，處12年徒刑。可上訴。

判決指出，小浩從小熱愛棒球，小學3年級就加入棒球隊，夢想成為棒球選手。不料他升上國中時繼續加入校隊練球，卻遭男教練阿隆4度以教練權勢，將小浩載到他住處和摩鐵性侵。

小浩多次遭侵犯相當崩潰，為了避開阿隆只能放棄棒球，但想退出球隊卻退不掉，轉而央求媽媽讓他轉學，但他不願意說出原因，只喊「妳就幫我轉就對了，還是要等到我死掉妳才要幫我轉」，而後在辦理轉學手續時，經兄姊再度詢問為何想轉學，小浩才吐露實情，並由哥哥向學校揭發阿隆犯行。

全案審理時，阿隆坦承他在小浩就讀的國小、國中擔任棒球教練，從小浩國小時就指導、訓練他，但否認帶小浩回住處或性侵他，辯稱小浩轉學後，仍多次回到前學校棒球隊，甚至一同參與練習，駁斥小浩的性侵指控。

不過其他隊員證稱，小浩從國小就很積極打球，算是他們年級的主力和小隊長，但到了國中，小浩在轉學前都不太想去社團，後來聽他說轉學原因，是因為教練都會叫小浩到家裡，幫教練滿足性需求。

另根據醫院鑑定結果，小浩也出現創傷後壓力症候群，會自責、易怒、自殘，甚至反覆和未成年女性發生性行為，鑑定認為，小浩對自己有很高的男性認知期待，被侵害後在其他因素的影響下，有可能回到球場甚至和加害人接觸。而輔導老師也證稱，小浩對付那些他侵犯的女生，有點複製教練對他的模式，會對她們威脅，然後找相較下較弱勢的對象進行。

法官檢視相關證據，判阿隆犯行屬實，依犯1個對於未滿14歲之男子為性交罪、3個成年人故意對少年犯對於受監督、照護之人利用權勢性交罪，處12年徒刑。可上訴。