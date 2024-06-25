鴻屋咖哩被勒令停業　童驗出「沙門氏菌」高燒1天拉20幾次

▲汐止遠雄鴻屋咖哩傳出疑似食物中毒案，衛生局前往稽查。（圖／衛生局提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市汐止遠雄廣場的鴻屋咖哩遭通報疑似食物中毒案件，目前已有10人就醫，8人已返家休養，2人輕症住院中，該店也被新北市衛生局命令停業。對此，其中一對食物中毒的年輕夫妻也發文表示，孩子當初上吐下瀉，隔天燒到40度並狂拉20多次，讓他們非常擔心。

該名媽媽在臉書社團「汐止集團」發文表示，17日跟一家三口去鴻屋咖哩用餐，回家後孩子突然開始上吐下瀉、發燒，老公腹瀉，「掛急診後小孩發炎指數過高，緊急安排住院」。

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原PO表示，目前醫院已經確認，血液或糞便培養都是沙門氏菌，等於這次確定是食物中毒，也通報衛生局，「小孩目前雖然還在拉肚子，但也從1天20幾次到目前低於10次，活動力也比較好了。雖然發炎導致輕微的腎積水，但日後持續追蹤應該可以消失。希望可以早日出院，再次謝謝大家的關心」。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦指出，針對該起事件，1年內已接獲2次遠雄鴻屋咖哩疑似食品中毒通報，達暫停作業標準，因此已命遠雄廣場鴻屋咖哩自24日起暫停作業，待該公司完成改善後，提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，才可恢復作業。

另外，衛生局接獲通報後，已經立即到現場採集非同批食品檢體豬排咖哩蛋包飯1件、環境檢體3件及人體檢體7件，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。