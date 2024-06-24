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食腦蟲奪命逆轉！高市衛生局：中部男切片確診「阿米巴性痢疾」

▲▼ 食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。（圖／翻攝自美國CDC官網）

▲食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。（圖／翻攝自美國CDC官網）

記者許宥孺／高雄報導

媒體報導，一名男子至高雄長庚就醫，醫師檢查出他的腦部遭俗稱食腦蟲的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，經治療仍不治身亡。高雄市衛生局今(24日)澄清，該名外縣市男子是腹部不適、皮膚潰爛而就醫，切片結果由院方通報「阿米巴性痢疾」。據悉，該名男子來自中部縣市，經病理診斷，沒有直接證據證實確診為「福氏內格里阿米巴原蟲」。

高雄長庚醫院神經外科主治醫師袁俊文接受《中時新聞網》訪問表示，這名男子是以急診入院，主訴頭痛、食慾差、虛弱，左側肢體也無力。安排電腦斷層、核磁共振檢查，發現男子左右大腦不對稱，且有著瀰漫性腦病變，為釐清病因，除收治住院，也開顱採集其腦部檢體。檢驗出爐後證實，男子腦內遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）入侵，因腦壓過高，約一個月後死亡。

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衛生局今日指出，經向高雄長庚調閱個案相關資料，查明該名69歲男子原居住於外縣市，於去年6月因腹部不適來高雄依親就醫，因皮膚出現潰爛至高雄長庚就醫，後因出現意識改變及偏癱，收治住院進行腦部病理組織切片結果「疑似痢疾阿米巴」，於去年7月22日由高雄長庚通報「阿米巴性痢疾」，同日經疾管署研判確診，個案已於7月31日死亡。

▲針對北部某縣市一名女性罹患阿米巴腦膜腦炎案例致死個案，生前曾到某親水設施戲水，桃園市衛生局指出，暑假前即針對全市泳池業者進行水質檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北部一名女性在2023年罹患阿米巴腦膜腦炎案例致死，生前曾到某親水設施戲水。（圖／ETtoday資料照）

據悉，此案為中部男子至高雄就醫，雖於去年7月確診為「痢疾阿米巴」個案，但男子的腦部組織切片並未分型或最後病理再確認，並無確診「福氏內格里阿米巴原蟲」直接證據。依疾管署資料，今年截至目前，台灣及高雄市皆無「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」確定病例；臺灣近期則是在2023年通報，北部有一名30多歲女性確診。

▲▼福氏內格里阿米巴腦膜炎。（圖／疾管署提供）。

▲福氏內格里阿米巴腦膜炎。（資料圖／疾管署提供）

衛生局提醒，「福氏內格里阿米巴原蟲」好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，也應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

依據疾管署疾病資訊，「阿米巴性痢疾」為痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，並公告為第二類傳染疾病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，但痢疾阿米巴原蟲可能侵入宿主的腸壁組織，引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

阿米巴性痢疾沒有特別的流行季節，但是精神疾病及智能障礙收養機構，因生活習慣、衛生條件、環境污染及群居狀況有較高的感染機會。此外，男男間性行為者、免疫能力低下者、國人赴流行地區返國者、來自流行地區的外籍勞工及移民等，都是阿米巴性痢疾的高危險族群。

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