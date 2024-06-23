　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北市發錢！符合條件「2100元直接入帳」　每年都有

▲▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲體恤環保志工辛勞，侯友宜宣布明年起調高志工經費至2,100元 。（圖／新北市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

天氣轉熱，登革熱進入好發季，新北市長侯友宜今（22）日視察社區防蚊師結合環保志工執行孳清防治及環境維護作業，除了感謝環保志工無論日曬雨淋，竭盡全力維護市容，讓新北市連續10年獲得最乾淨城市殊榮，並宣布自明（114）年起調升環保志工經費為每人每年新臺幣2,100元，期望在回饋志工的同時也提升整體服務量能。

侯友宜強調，環境守護不僅仰賴清潔隊，更需要第一線里長及環保志工們日常維護，環保志工的工作項目多元，舉凡街道清掃、綠美化、積水容器清除，以及協助新北市成立的346站黃金資收站等，非常感謝志工盡心盡力為地方環境努力。此外，夏季是登革熱的好發季節，侯友宜說，市府持續培訓社區防蚊師，今年度已完成培訓775名，期待防蚊師、環保志工共同落實防疫地圖，加強高危點巡檢，讓登革熱防治作業更完善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／新北市政府提供）

侯友宜在土城區埤林里蔡志紅里長的帶領下，視察社區環境維護作業，除了設置菸蒂桶及趣味的「婚頭賣卵蛋」諧音標語，蔡里長也示範使用他自製的不鏽鋼紗網套，大小適中的紗網套能蓋住民眾的儲水容器避免蚊蟲孳生，讓水資源得以再利用而無後顧之憂，侯友宜讚許蔡里長發揮創意落實資源再利用，期待社區在里長及環保志工的努力下，持續乾淨整潔。

環保局說明，新北市各里訂定每周一次的環境清潔日，再搭配環保志工責任分區、區塊認養或環保任務編組等不同方式維護市容環境乾淨。另在登革熱防治上，市府自105年推動社區防蚊師培訓，培養許多具備正確病媒蚊知識的在地人才，迄今已累積培訓達4,726人次，市府也教導防蚊師建置各里的防疫地圖，於平日加強高危點巡檢、清理及宣導「巡、倒、清、刷」觀念，有效降低登革熱發生風險。

ET快訊
狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」
快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時
快訊／松山機場「暫停地面作業」　航班延誤
7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網
快訊／大雷雨狂轟雙北　持續近1小時
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上
快訊／打臉片公布！　麥拉倫車主糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時

公婆日本玩6天！只有她收「免費伴手禮」　心涼嘆：把我當外人

新北市發錢！符合條件「2100元直接入帳」　每年都有

高溫飆38度！20年前阿公阿嬤「沒冷氣吹忍得住？」一票點出關鍵

快訊／雨彈來襲　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

「5菜＋大雞腿」只要60元！網全驚呼：怎麼可能　妹子公布店家了

快訊／大雷雨狂轟雙北　持續近1小時

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時

公婆日本玩6天！只有她收「免費伴手禮」　心涼嘆：把我當外人

新北市發錢！符合條件「2100元直接入帳」　每年都有

高溫飆38度！20年前阿公阿嬤「沒冷氣吹忍得住？」一票點出關鍵

快訊／雨彈來襲　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

「5菜＋大雞腿」只要60元！網全驚呼：怎麼可能　妹子公布店家了

快訊／大雷雨狂轟雙北　持續近1小時

林右昌批在野奪權　藉「改革」包裝「擴權」

千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

日本鄉民一致推薦水果紅豆聖代！開箱北海道50年老喫茶店回味經典

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

被飯店耽誤的火鍋店！意外拉抬住房率　轉型吃到飽再吸客

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光　她好奇PO片被狂勸：離遠一點

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

家裡就一台車！有機會變「雙車位」該加購嗎　內行1關鍵勸敗

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

4生肖7月發了！　財運一路旺到鬼門開

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

王心凌在大陸爆紅「在台灣只是B咖」！網曝關鍵

高鐵馬尾站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

快訊／對流旺盛！9縣市大雨特報　下到晚上

開診所月收30萬「女友卻待家耍廢」　他嘆不上進

千層蛋塔爆「代購亂象」！巢屋回應了

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

「2生肖」本周運勢強運無敵

小玉現身網紅弟頻道！自嘲：去吃國家飯

紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

台鐵司機猛拉煞車救乘客　骨折「躺病床回7字」被大讚真英雄

更多熱門

相關新聞

獨／盼不到新生！新北福連國小只剩8學生

獨／盼不到新生！新北福連國小只剩8學生

少子化席捲國教，新北市國小也面臨招生困境。貢寮區福連國小是新北市學生數最少的學校，日前剛送走2名畢業生，新學年度卻沒有迎來新生，全校學生只剩8人。校長梁均紘說，學生人數少，反而享受更好的教育品質，透過校內混齡課程，與貢寮區鄰近學校組成教學策略聯盟，盼能留住在地生源，也吸引都會區學生跨區就讀。

新北教甄大開缺！2114人進國小及幼兒園複試　搶906個名額

新北教甄大開缺！2114人進國小及幼兒園複試　搶906個名額

全台首創享綠電逛市集

全台首創享綠電逛市集

巴黎奧運「選手村只給電扇」美國自備空調

巴黎奧運「選手村只給電扇」美國自備空調

Gino捐破萬元飼料　幫浪浪加菜

Gino捐破萬元飼料　幫浪浪加菜

關鍵字：

環保登革熱新北市志工環境

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

《順風婦產科》美月要結婚了

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面