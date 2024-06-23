新北市發錢！符合條件「2100元直接入帳」　每年都有

▲體恤環保志工辛勞，侯友宜宣布明年起調高志工經費至2,100元 。（圖／新北市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

天氣轉熱，登革熱進入好發季，新北市長侯友宜今（22）日視察社區防蚊師結合環保志工執行孳清防治及環境維護作業，除了感謝環保志工無論日曬雨淋，竭盡全力維護市容，讓新北市連續10年獲得最乾淨城市殊榮，並宣布自明（114）年起調升環保志工經費為每人每年新臺幣2,100元，期望在回饋志工的同時也提升整體服務量能。

侯友宜強調，環境守護不僅仰賴清潔隊，更需要第一線里長及環保志工們日常維護，環保志工的工作項目多元，舉凡街道清掃、綠美化、積水容器清除，以及協助新北市成立的346站黃金資收站等，非常感謝志工盡心盡力為地方環境努力。此外，夏季是登革熱的好發季節，侯友宜說，市府持續培訓社區防蚊師，今年度已完成培訓775名，期待防蚊師、環保志工共同落實防疫地圖，加強高危點巡檢，讓登革熱防治作業更完善。

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侯友宜在土城區埤林里蔡志紅里長的帶領下，視察社區環境維護作業，除了設置菸蒂桶及趣味的「婚頭賣卵蛋」諧音標語，蔡里長也示範使用他自製的不鏽鋼紗網套，大小適中的紗網套能蓋住民眾的儲水容器避免蚊蟲孳生，讓水資源得以再利用而無後顧之憂，侯友宜讚許蔡里長發揮創意落實資源再利用，期待社區在里長及環保志工的努力下，持續乾淨整潔。

環保局說明，新北市各里訂定每周一次的環境清潔日，再搭配環保志工責任分區、區塊認養或環保任務編組等不同方式維護市容環境乾淨。另在登革熱防治上，市府自105年推動社區防蚊師培訓，培養許多具備正確病媒蚊知識的在地人才，迄今已累積培訓達4,726人次，市府也教導防蚊師建置各里的防疫地圖，於平日加強高危點巡檢、清理及宣導「巡、倒、清、刷」觀念，有效降低登革熱發生風險。