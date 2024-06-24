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YTR拋震撼彈！旗下炸雞店將倒閉　拍片哽咽曝原因

▲YTR阿晉宣布炸雞店倒閉。（圖／翻攝自YouTube／阿晉）

▲YTR阿晉宣布炸雞店倒閉。（圖／翻攝自YouTube／阿晉，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

知名YouTuber阿晉經營頻道多年，目前累積近50萬訂閱數，更在2023年初宣布在台中開設炸雞店，吸引不少粉絲朋友爭相支持。不過，阿晉在今（24）日突然拋下震撼彈，宣布旗下炸雞店將結束營業，讓很多粉絲錯愕。

阿晉發布新影片說明，炸雞店是由很多股東合資的公司，各個股東各司其職，因為自己不擅長經營，所以營運的部分交給有經驗的營運人管理，自己則負責宣傳、行銷的部分，營運人的需求都盡力配合。

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阿晉接著指出，營運人在今年2月突然告知，其實公司目前有巨額的債務，在未告知其他股東的情況下，營運人自行墊付了2百萬元，並要求其他股東支付這筆支出，於是開始著手檢查公司先前的相關報表以及帳務。

▲YTR阿晉宣布炸雞店倒閉。（圖／翻攝自YouTube／阿晉）

阿晉表示，營運人以及其他股東本來想藉由尋找新的投資方來尋找一條出路，但事情沒有想像順利，身為負責人的他在這段期間也重新開始試著了解營運的相關的工作，導致原先YT頻道無法穩定更新外，也沒有為炸雞店遇到的問題尋求到合適的解方，最後，無奈之下只能宣布結束營業。

影片最後阿晉數度哽咽並強調，自己已沒有任何資金可以繼續支撐，這炸雞品牌就像是自己的孩子，絕對不是因為品質或是味道不好而停止，只能宣布這令人痛心的結果，每天都在焦慮以及痛苦中掙扎，這次學到了很重要的一課，但也希望粉絲們不要擔心，他會盡力撐過這一切。

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