生活與工作有80％離不開3C！創作才子周湯豪維持「晶亮有神」保養秘訣大公開

▲剛忙完「REALIVE」世界巡演的周湯豪，現身攝影棚看上去還是那麼晶亮有神，秘密就在於天天補給保養品，才讓他始終保持迷人魅力。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

從寫歌創作、幕後混音製作、企劃、DJ、戲劇、MV導演到跨足設計品牌，堪稱全能天王的男星周湯豪表示，隨著AI不斷進步，不論是創作音樂或是剪片調色都多了許多選擇，平常工作時離不開電腦、手機，讓Nick竟然也有跟我們一般民眾一樣的困擾？那就是擔心長時間使用影響晶亮！周湯豪笑說自己每天都用很多的手機、平板和電腦，「可能有7、80%的時間都避不開用螢幕」，還自爆即使是工作結束了，他還是會一直滑手機玩社群、回訊息等；原來Nick平常的喜好其實也很一般人「有的時候睡前可能追個劇什麼的（笑）」，直呼工作跟平常的生活真的是逃離不開跟科技的結合，因此Nick大推天地合補葉黃素飲：日常保養可以用葉黃素功能飲，像他長時間使用就要選葉黃素濃縮飲作進階保養。

但為何選擇天地合補金盞花葉黃素濃縮飲？周湯豪笑說，葉黃素濃縮飲最棒的是「每天我只要放一個在背包裡面，然後任何時間拿出來（喝），我覺得非常非常方便，晶亮有感」。葉黃素濃縮飲每份含有20毫克游離型葉黃素，提供進階保護，搭配平日飲食容易攝取的葉黃素量約十毫克，才不會超過衛福部建議的每日30毫克上限。更重要的是有專利3D玻尿酸鈉的神助攻，經過實驗證實，晶亮度提升81.1%，享受零枯竭。另外還添加胡椒鹼，可以增加葉黃素、玉米黃素、花青素與維生素E的吸收效率，幫助營養吸收。天地合補還有葉黃素功能飲，每份還有歐洲藍莓與枸杞，適合日常保養；與全台首創神經鞘磷脂葉黃素凍，學童晶亮保養專用，透過不同的配方設計，守護全家人的晶亮需求。

▲周湯豪每天都會喝的天地合補葉黃素飲推出禮盒包裝，對於長時間低頭的現代人來說，不論是送禮自用兩相宜。

Nick很清楚現代人用手機、平板和電視的頻率相當頻繁，大多數人都跟他有一樣的煩惱，所以貼心跟大家分享自己的保養心得，透過每天隨身攜帶天地合補金盞花葉黃素濃縮飲，輕鬆晶亮補給，不僅如此，他超級可愛地強調，「我自己覺得非常的好喝！」。

其實不少吃過的網友也是推到不行，狂誇喝起來有莓果酸甜香氣，像飲品一樣順順就能喝光，完全沒怪味，夏天到了天氣愈來愈熱，還有網友推薦冰過再喝更好喝；每天奔波的網友也說，因為輕巧一條，非常方便隨身攜帶，每天都不會忘記補充，也是超多人推薦的原因。

▲天地合補葉黃素濃縮飲體積輕巧，條狀方便放進包包中隨身攜帶，每天照顧晶亮時輕鬆補給不費力。

周湯豪表示今年上半年忙著舉行「REALIVE」巡迴演唱會，結束後他將馬不停蹄投入創作當中，「要趕快寫一些新歌，因為很久沒有發行新歌」，心中始終惦記著粉絲們最盼望的歌曲創作，寫歌、錄歌後還需要拍MV、企劃等，連續運轉的工作還是會讓他大量長時間使用3C，不過周湯豪這下完全不擔心，有了天地合補葉黃素飲照顧晶亮，自然可以好好享受零枯竭的狀態，喊話粉絲們準備期待他接下來的新作品吧！