【廣編】金鐘獎常勝軍曾國城指定　內行人才知道的精準保健品





▲曾國城為穎達生技首次代言品牌雙產品， 讓更多人了解保健的重要性。

【廣編特輯】

圖、文／穎達生技提供

根據市場調查指出，「成份與劑量」已成為僅次於價格的保健食品選購關鍵，消費者選擇保健食品越來越內行，「貨真價實」為保健食品的重要指標！深耕於生技保健產業逾30年，曾幫許多業界知名保健品牌生產的「EnDear穎達生技」深諳台灣消費者需求，為提供高品質與安心的保健產品，不僅斥資打造高規格食品製造廠，更是從研發、製造到包裝一條龍製程，完全不假他人之手，堅持為消費者的健康層層把關。

穎達生技近日更攜手擁有愛家形象、重視保健補給的金鐘常勝軍曾國城合作，曾國城更是破天荒將演藝生涯首次同時代言雙產品獻給穎達生技！隨著雙產品「頂級德國rTG魚油」與「5S雙型態葉黃素」廣告近期在電視與網路強力放送，透過曾國城令人津津樂道的益智節目詼諧風格，公開只有內行人才懂的保健食品營養觀念，幫穎達生技的產品品質做了最好的詮釋。

曾國城表示：「穎達生技『頂級德國rTG魚油』和『5S雙型態葉黃素』的研發專業和品質在業界都有極高的水準與評價，是值得信賴的保健產品；尤其自有工廠親自監督，生產到銷售全程一條龍製作，更是讓消費者安心的保障，稱得上是內行中的內行！此次很高興能夠與穎達生技合作，希望可以讓更多人了解保健的重要性。」

城哥也分享：「主持工作多年，深深明白要完成一個好的節目，除了要保持自己口條清晰、邏輯清楚外，最重要的是『效率』，不僅是為了工作人員，也希望能有足夠的時間與精力陪伴家人，所以平時就會補充一些基本的保健食品，讓自己保有元氣。」他表示，自己在代言之前，特別親自食用體驗，尤其喜歡魚油跟葉黃素一起服用，讓一些身體警訊得到改善，這也是他近期元氣滿滿的小撇步，非常值得推薦給大家。