美式賣場「CP值爆表營養補給品」超殺折扣！網：地方長輩準備瘋搶囤貨

▲美式賣場最近又出現超夯獨賣商品，引爆網友火熱討論，還有不少人賣場門一開就衝進去搶貨。（圖／讀者提供）

消費中心／綜合報導

美式賣場擁有眾多高CP值商品，不論是實體店還是網購通路都會時不時上架足以引發瘋搶的「神物」，近來賣場又出現囤貨潮，原來是「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」一年一度的促銷活動來了！現場商品架前搬貨人潮絡繹不絕、幾乎人手一罐，還有不少叔姨爺奶一進賣場就衝著直衝產品貨架，手刀把好幾罐搬上推車就是怕慢了缺貨買不到，還有網友激動表示等了一年終於等到優惠，立刻好康逗相報強調「這配方是好市多獨賣，不多拿幾罐太可惜」，超強分（推）享（坑）吸引許多人等不及要進場搶購。

不少人隨著年齡漸長開始注重身體保養，購入各式各樣的營養保健品，但桌上擺滿瓶瓶罐罐，不僅費用可觀，每天要吞這麼多的保健品更是影響心情。就有網友分享：「補充營養，可以有更聰明的選擇！」網路社團狂推的好物「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」成為備受熟齡族群愛戴的健康選擇。

▲克寧銀養高鈣全效呵護奶粉添加了四大保健精華，全方位提供長輩所需營養。（圖／記者周宸亘攝）

營養全效的「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」除了能補充高鈣，另外還添加了四大保健精華，如：有助於潤滑關節、維持靈活行動力的葡萄糖胺；小分子好吸收的德國游離型葉黃素，維持明亮有神；膳食纖維益菌生，促進腸胃蠕動，維持消化道機能；促進新陳代謝、幫助維持健康活力的Omega-3，更添加了19種人體必需的維生素和礦物質。「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」就像營養補給的懶人包，一杯全都有，讓忙碌的現代人每天喝牛奶的同時就能輕鬆補充全方位的營養。

▲克寧銀養高鈣全效呵護奶粉不只十分好沖泡，還非常好喝，是許多熟齡族指名購買的營養保健品。（圖／記者周宸亘攝）

此外，「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」更榮獲潔淨標章評鑑，保證不含防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑，8大不添加，飲用起來更安心，每天一杯牛奶喝到香濃美味的同時，還能all in one補充所需營養！

自6/10起至6/20美式賣場祭出一年一度最殺特惠，此期間「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」單罐現折160元，驚人折扣換算下來，一杯只要不到12元就可以天天攝取到需要的全方位營養，想以輕鬆方式照顧自己以及家人健康的消費者不能錯過這個入手囤貨的好時機！美式賣場CP值超高爆款不只「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」，像是莓果＆草莓味的纖怡穀物棒，脆口香甜是早餐、下午茶絕配點心，特價現折100元，酷熱夏天沁涼清爽的金牌冰萃濾袋咖啡，解渴又提神，趁特價期間把日常保養奶粉、午茶時刻療癒零食和炎夏沁涼提神必需品，全部掃貨帶回家，日常保健和幸福感一次滿足。

▲趁著美式賣場下殺折扣，把天天都需要的克寧銀養高鈣全效呵護奶粉放進購物車帶回家。（圖／讀者提供）

美式賣場特惠活動資訊

自6/10起至6/20，克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方，單罐現折$160元

不論是直接在店內購買，還是網路線上購物，都能同時享有優惠！

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