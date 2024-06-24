第一次壞壞「女友真實身材驚嚇他」　差4個罩杯！女神人說話了

▲第一次壞壞，原PO超崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「沒有就不要硬墊！」一名男網友抱怨，交往半年終於與女友第一次壞壞，沒想到看到對方真實身材後，「從E變成A」極大差距讓原PO難以接受。文章曝光後，一票網友看傻質疑「A到E有點扯耶，會不會是你對罩杯沒概念？」「怎麼墊的？」竟釣出女神人回應了。

一名男網友在Dcard表示，與女友交往快半年，最近終於進展到滾床纏綿，結果卻讓原PO大失所望，「從E變成A，失落感極大...！」

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對此，原PO不禁抱怨，「各位女子真的不要在說為什麼你們的男友或老公不給了...是妳們先詐騙我們的。」

文章引發討論，「你對大小有概念嗎？A跟E的差距，連我近視800度沒戴眼鏡都看得出來吧」、「太扯了吧，A墊到E，這跟妝前妝後差很多一樣」、「還好我不用墊就有F」、「A到E有點扯耶，會不會是你對罩杯沒概念，用墊的頂多到C就差不多了」、「我身邊真的有這樣的『魔術師』，A真的可以擠成E」。

有女網友忍不住好奇詢問，「怎麼墊的？可以學習一下嗎」、「可以從乳溝看出是不是硬擠的其實」、「怎麼墊的？！真的很佩服...平胸路過」、「怎樣才有辦法A墊成E，她是魔術師還是塞氣球」。有一位女性神人回應，「NuBra買加厚5公分的，從外側斜著貼，奶真的很小就貼90度，外面再穿加厚的魔術胸罩」。