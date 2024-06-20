不爽女友另結新歡要分手　莽男DIY定時炸彈...想炸掉情敵重機

▲警方防爆小組移除定時炸彈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名胡姓男子不滿女友要分手，每次去找女友談判時，女友的鄭姓男友人就會幫忙「出面」，讓胡男相當不爽，他在工作室做了定時炸彈，趁著凌晨偷偷裝到鄭男的重機避震器下方，所幸鄰居發現，告訴胡男有人在他的重機旁「鬼鬼祟祟」，胡男一檢查赫然發現竟是炸彈，報警抓了胡男，檢察官偵辦後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將胡男提起公訴。

檢方指出，胡男和女友分手後，胡男經常藉故找女友，或打電話給她，希望看有沒有機會「復合」，但經常被鄭姓男子「阻撓」，兩人多次發生爭執，胡男懷恨在心。

▲警方防爆小組移除定時炸彈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

去年10月間，胡男在自己的美容用品工作室裡，利用火藥、汽油、電池等物品，做了一個定時炸彈，並在10月29日3時許，偷偷跑到鄭男住家樓下，見鄭男的重機停在樓下，於是利用磁鐵把定時炸彈固定在重機的避震器下方，準備找機會引爆。

不料，胡男的舉動都被鄰居看在眼裡，於是告訴鄭男凌晨有人在他的重機旁「鬼鬼祟祟」，鄭男檢查後果然發現了這顆定時炸彈，趕緊報警處理，警方也循線逮捕胡男。

胡男在偵訊時坦承犯行，表示是因為鄭男介入了他和女友間的感情，才導致兩人分手，女友則證稱她和胡男早已分手，都是胡男在「勾勾纏」，檢察官根據相關事證，偵結依違反槍砲彈藥刀械將胡男提起公訴。