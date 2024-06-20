女友起床「1聲音」他緩緩升起...被擊爆！全場虧：很快打回原形

▲女友的起床聲，竟讓原PO起生理反應。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

戀愛的粉紅泡泡！一名男大生笑稱，某天叫女友起床，結果只是聽到睡醒的鼻音與奶音聲，讓他尷尬緩緩升起，好奇發問大家是否也覺得「剛起床的女友真的可愛爆擊？」文章曝光後，一票笑虧「珍惜熱戀期的時候」，其中一則留言按讚數最多的是「再過一陣子聲音比你XX還粗」。

一名男網友在Dcard表示，女友很愛賴床，某天下午想叫她起床，一接起來「就知道還在賴床的聲音」，電話另一端傳來可愛的撒嬌鼻音，導致原PO秒起生理反應，「緩緩升起！」

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尷尬的狀況讓原PO不知所措，也好奇大家是否有這樣的經驗，「覺得剛起床的女友真的可愛爆擊？」

文章引爆討論，一票過來人笑虧，「再過一陣子聲音比你XX還粗」、「裝的！她早就起床了」、「珍惜熱戀期的時候」、「100%裝的！相信我，女生大部分都這樣，等交往一陣子後就知道了」、「過沒多久就會變成：幹嘛啦！」「剛起床只會卡痰」。

也有妹子自嘲，「我跟男友同一間公司，大概認識1-2年才在一起，平常我聲音就超級低沉 唱歌我都唱的比男生還低的那種，剛開始交往的時候我也會夾聲音，但現在我心情不好的時候講話就會打回原形，我男友只會對我說：太低沉了吧...可以不要這樣嗎？完全能夠感受出他的恐慌」。

但也有人反駁「為什麼那麼多人都說是假的？我起床的聲音就超級ㄋㄞ欸，本人聲音也很ㄋㄞ，但不到噁心」、「我本來聲音就有一點娃娃音，剛睡醒或是被電話吵醒的時候也都會被說很奶，但因為自己沒夾音，所以也不知道是不是真的有差別」、「我剛睡醒聲音真的很奶，基本上男生確實都凍抹條」。