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美15歲少女遭21歲男友槍殺！　畢業典禮當天慘死「陳屍臥房」

▲▼美國麻州15歲少女艾莉安娜（Ahliana Dickey）在畢業典禮當天遭到21歲男友槍殺。圖為艾莉安娜與父親迪基（Scott Dickey）合照。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國麻州15歲少女在畢業典禮當天遭到21歲男友槍殺。圖為少女與父親迪基（Scott Dickey）合照。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國麻薩諸塞州一名15歲少女艾莉安娜（Ahliana Dickey）在她的中學畢業典禮前幾小時被發現遭人槍擊殺害，陳屍在家中臥室。她的21歲男友巴迪（Trevor Bady）隨後遭到警方逮捕，並被指控謀殺罪。案件目前仍有待檢警單位深入調查。

根據紐約郵報報導，麻州密德瑟斯郡（Middlesex County）警方表示，事發於6月14日，原先就讀中學8年級的艾莉安娜原本預計當天要去學校參加畢業典禮，但家人到校後卻聯繫不上她，心中感到不安，隨即前往她的家中查看。她的祖母約在傍晚6時10分報警稱發現了孫女的屍體。

警方趕到位於洛威爾市（Lowell）的一處民宅現場，確認了艾莉安娜在家中一樓的臥室內受到槍傷身亡。警方表示，當天午夜警局接獲鄰居報案，稱聽到對街有一對男女在爭執，其中女子大喊「放開，離我遠一點，我不想再和你在一起」後，隨即傳來槍聲。

警方獲報後雖然出動到現場，但當時並未找到當事人。監視錄影畫面顯示，艾莉安娜曾在午夜前不久大聲呼救，而涉案嫌犯，也就是她的男友巴迪則大約在同一時段離開了她的住處。

警方追查到巴迪曾在案發前後搭乘Uber來到艾莉安娜家中，經過Uber司機的指認，巴迪在17日於皮博迪市（Peabody）被逮捕，並於18日在地方法院出庭。然而，巴迪對於謀殺、持械入侵、非法持有槍枝等多項罪名均不願認罪，目前暫時遭到拘留並不得保釋，預計7月30日將再次出庭。

據CBS報導，檢察官在法庭上指出，受害人在遭到槍殺的2天前曾告訴某人，巴迪威脅要殺死她和她的祖母。艾莉安娜的父親迪基（Scott Dickey）在網路上悲痛發文，「我最害怕的事情發生了，失去了一個孩子，而我不願看到再有任何人經歷這種痛苦。」

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