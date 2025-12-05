侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

▲民進黨立委郭昱晴。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案「助理費除罪化」修法，立法院會今（5日）已付委，對此，民進黨立委郭昱晴今表示，公費助理制度需要改革沒錯，但改革應該是更透明、更明確、更保障勞權，而不是把可能涉及不當運用的行為，排除在法律之外，她直言，不要因為害怕法律追究，就選擇把法律的底線往下拉。

郭昱晴表示，依照現行《立法院組織法》，每位立委可聘8至14名公費助理，每個月編列的公費助理費約47萬元，加上加班費9萬多元，以及立委法定薪資19萬多元，總額高達75至76萬元。

郭昱晴指出，這是人民辛苦納稅所得的公帑，本應有更高標準的透明與監督，然而，陳玉珍提出的「助理費除罪化」修法，卻明確寫入「不屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

針對陳玉珍的提案，郭昱晴憂心，陳玉珍提案的版本，形同將公費助理費的相關不當運用排除在法律責任之外，讓原本應受監督的公費運用變成「原地合法化」，立委運用助理費的界線將更加模糊。

郭昱晴直言，這不是強化管理，而是削弱監督；不是釐清界線，而是放大灰色地帶。她認為，公費助理制度需要改革沒錯，但改革應該是更透明、更明確、更保障勞權，而不是把可能涉及不當運用的行為排除在法律之外。

最後，郭昱晴表示，她要奉勸國民黨，不要因為害怕法律追究，就選擇把法律的底線往下拉，助理費不是立委的小金庫，公帑更不能成為不受規範的灰色地帶。