淫神棍騙喝「牛樟芝」性侵女友女兒7次！神明廳內3P　二審判8年

▲男子多次性侵女友的女兒，害她壓力極大，甚至自殘。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林姓男子，與女友阿嬌（化名）、阿嬌女兒小蘭（化名）同居。林男謊稱是神明乩身，要求阿嬌、小蘭喝下他提供的「牛樟芝」飲料，逼迫要「三修」7次，甚至還在神明廳內大玩3P。小蘭不堪虐待報警，全案因此揭發。一審將林男重判有期徒刑13年，案經上訴，高院審理後二審將林男判刑8年。可上訴。

據了解，林男開設工廠，工廠一開始有賺錢，但之後開始虧損，工廠負責人也因此改成阿嬌；至於阿嬌因為擔心林男離開後，就沒人償還債務，所以也隱忍不敢違逆林男。而本案判決指出，林男等3人均篤信宗教，林男在2020年初，開始染指小蘭。

林男謊稱自己是神明乩身，對阿嬌母女說：「因為我們3個都是要修行的關係，我們必須要做這些事情，才能免除身上不好的事情。」因此拿出他自稱為「牛樟芝」的飲料，強逼小蘭喝下。而後他再要求母女互相愛撫，最後他拿出紅緞帶，綑綁小蘭四肢，性侵得逞。

林男逼迫母女，性侵女兒，地點選在自家的神明廳，有時候會在小蘭的房間裡，甚至還到工廠的神明廳內。過程中林男還會言語刺激小蘭「我知道你很舒服」、「你想要叫就叫出來」、「我玩你這邊你舒不舒服」、「高興就講出來」，或是說「我射你裡面，如果你懷孕不是我的錯，是你在外面亂搞」之類的話語。林男也騙說要完成7次行為才功德圓滿，但每次完事後，他會對小蘭說「因為我覺得你沒有很享受，這次不算下次才算」。

小蘭極度不願意，因為林男隨時會闖進房間逼迫，小蘭因此緊張、無法放鬆精神，頭痛到無法睡覺甚至失眠，壓力大，最後更出現自殘。到身心科診所求診，才吃下安眠藥勉強入睡。總計小蘭因此遭侵犯7次，她最後忍無可忍，覺得自己就像「廉價妓女」，憤而到分局報警，揪出林男惡行。檢方依照「家暴強制性交罪」嫌對林男提起公訴。

一審法院審理後，認定林男給予小蘭的「牛樟芝」飲料，造成小蘭意識不清、身體無力、無法反抗，因此依照7個「加重強制性交罪」，將林男重判有期徒刑13年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，仍認定林男確實違反小蘭意願，侵害小蘭性自主權，成立強制性交罪。但因為高院認為，無法證明林男提供的「牛樟芝」飲料具有類似安眠藥的效果，依照罪疑有利被告原則，改論普通強制性交罪，因此改判林男有期徒刑8年。