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成立ESG永續發展推動小組　麗寶樂園渡假區宣示發展綠色旅遊

▲麗寶樂園渡假區成立「ESG永續發展推動小組」，朝向發展綠色旅遊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲麗寶樂園渡假區成立「ESG永續發展推動小組」，朝向發展綠色旅遊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台灣預計在2050年實現淨零排放，包含「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」以及「社會轉型」。麗寶樂園渡假區為全台規模最大綜合娛樂園區，為了有效實現轉型目標，渡假區針對能源資源有效管理、產業發展重新定位、全民共創綠色生活等重要領域，制定相應的行動計劃以符合政策。

交通部觀光署為接軌國際，呼應全球淨零趨勢，推動旅遊業者參與ESG之前瞻性工作，麗寶樂園渡假區率先響應，結合經濟部產業發展署低碳化與智慧化輔導單位，共同投入溫室氣體盤查等工作，為確保這項前所未有的任務能順利執行，麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻宣布成立「ESG永續發展推動小組」，朝向發展綠色旅遊，推動永續觀光目標前進。

麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻表示，麗寶樂園渡假區接下來將啟動園區各場域進行ISO 14064-1溫室氣體盤查輔導，提升園區對自身溫室氣體排放量之掌握度，擬定碳管理政策，設定與執行相關減碳策略，此專案將攜手永續經營輔導經驗豐富的全星國際共同策畫，將使渡假園區更有效達到淨零減碳的目標的。

麗寶樂園說明，十幾年前已開始陸續建置節能設備。 2010年就啟動太陽能光電之佈建，目前全區建築物屋頂設置容量已逾5300kW，每年預估發電量約740萬度；水樂園馬拉灣亦於建置之初就配備節能循環過濾系統，儘管馬拉灣開園總需水量近萬噸，但透過這套過濾系統，每月含自然耗損，僅須補水約300噸。

雙樂園及福容飯店亦透過雨水回收再利用進行全區植栽澆灌；除了建置節能減碳設備，園區也強化落實垃圾減量、分類，雖然遊客人數增加，但垃圾量不升反降，並創全台遊樂園先例，率先數位轉型，建構支援電子入園設備軟硬體，與全球各大OTA平台串接，全面邁向無紙化入園新里程，並期待能於台灣淨零路徑上盡份心力，共同邁向淨零轉型，成為永續觀光之典範。

▲麗寶樂園渡假區成立「ESG永續發展推動小組」，朝向發展綠色旅遊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲麗寶佈建多項節能設，馬拉灣設置與環球影城、迪士尼同等級的水資源循環系統。（圖／記者游瓊華翻攝）

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