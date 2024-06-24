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【廣編】來麗寶很環保！麗寶樂園渡假區成立「ESG永續發展推動小組」

麗寶樂園渡假區成立「ESG永續發展推動小組」，朝向發展綠色旅遊（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園宣示發展綠色旅遊，推動永續觀光。

【廣編特輯】

圖、文／麗寶樂園提供

台灣預計在2050年實現淨零排放，其路徑將涉及四大領域，包含「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」以及「社會轉型」。麗寶樂園渡假區做為全台規模最大，遊客最多的綜合娛樂園區，是放鬆渡假、購物享樂、企業團建及文化展演的多元園區，為了有效實現這些轉型目標，渡假區針對能源資源有效管理、產業發展重新定位、全民共創綠色生活等重要領域，制定了相應的行動計劃以符合政策。

交通部觀光署為接軌國際，呼應全球淨零趨勢，推動旅遊業者參與ESG之前瞻性工作，麗寶樂園渡假區率先響應，結合經濟部產業發展署低碳化與智慧化輔導單位－全星國際有限公司，共同投入溫室氣體盤查等工作，為確保這項前所未有的任務能順利執行，麗寶樂園渡假區6/20由董事長陳志鴻主持動員月會，宣布成立「ESG永續發展推動小組」，朝向發展綠色旅遊，推動永續觀光目標前進。陳志鴻表示，麗寶樂園渡假區接下來將啟動園區各場域進行ISO 14064-1溫室氣體盤查輔導，提升園區對自身溫室氣體排放量之掌握度，擬定碳管理政策，設定與執行相關減碳策略，此專案將攜手永續經營輔導經驗豐富的全星國際共同策畫，將使渡假園區更有效達到淨零減碳的目標的。

事實上，麗寶早在十幾年前就開始陸續建置節能設備。 像是2010年就啟動太陽能光電之佈建，目前全區建築物屋頂設置容量已逾5300kW，每年預估發電量約740萬度；水樂園馬拉灣亦於建置之初就配備節能循環過濾系統，儘管馬拉灣開園總需水量近萬噸，但透過這套過濾系統，每月含自然耗損，僅須補水約300噸；雙樂園及福容飯店亦透過雨水回收再利用進行全區植栽澆灌；除了建置節能減碳設備，園區也強化落實垃圾減量、分類，雖然遊客人數增加，但垃圾量不升反降! 麗寶也創全台遊樂園先例，率先數位轉型，建構支援電子入園設備軟硬體，與全球各大OTA平台串接，全面邁向無紙化入園新里程！麗寶樂園渡假區期待能於台灣淨零路徑上盡份心力，共同邁向淨零轉型，成為永續觀光之典範。

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麗寶樂園ESG綠色旅遊永續觀光

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