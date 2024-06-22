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雲林縣府媒合互助社助弱勢　推動墊付國民年金保險費計畫

▲雲林縣府媒合「雲林縣上智儲蓄互助社」合作辦理國民年金喪葬給付墊付，由互助社協助民眾代繳國民年金保險欠費，以領取國民年金喪葬給付。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府媒合「雲林縣上智儲蓄互助社」合作辦理國民年金喪葬給付墊付，由互助社協助民眾代繳國民年金保險欠費，以領取國民年金喪葬給付。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府考量經濟弱勢國民年金被保險人，常因無力負擔國民年金保險費，而在可以領取國民年金相關給付時，無法領取，特別媒合「雲林縣上智儲蓄互助社」合作辦理國民年金喪葬給付墊付，由互助社協助民眾代繳國民年金保險欠費，以領取國民年金喪葬給付，保障弱勢鄉親未來生活。

縣長張麗善表示，在國民年金加保期間(65歲前)死亡的被保險人，可請領喪葬給付，喪葬給付金額為98805元。惟近年來部分經濟弱勢被保險人，因無力繳納國民年金保險費，在死亡時，因積欠保險費，而無法領取喪葬給付或遺屬年金，經二十鄉鎮盤點統計縣內有214位國民年金欠費民眾，可申請喪葬給付而未申請。

▲雲林縣府媒合「雲林縣上智儲蓄互助社」合作辦理國民年金喪葬給付墊付，由互助社協助民眾代繳國民年金保險欠費，以領取國民年金喪葬給付。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府媒合「雲林縣上智儲蓄互助社」合作辦理國民年金喪葬給付墊付，由互助社協助民眾代繳國民年金保險欠費，以領取國民年金喪葬給付。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為協助經濟弱勢國民年金被保險人，未來經過雲林縣府與各鄉鎮市公所派駐的國民年金服務員進行初步評估，經評估若確實為經濟弱勢，將協助申請人填具相關表單轉介雲林縣上智儲蓄互助社審核，審核通過後將協助申請勞保局喪葬給付，並由雲林縣上智儲蓄互助社協助繳清國民年金保險費欠費後，勞保局將喪葬補助費撥入互助社帳戶，互助社再扣除待繳欠費後轉匯予弱勢民眾，確實保障弱勢民眾喪葬給付權利。

雲林縣上智儲蓄互助會理事長郭央諶表示，國民年金保險費墊付符合互助社創立精神，互助社很樂意與雲林縣政府合作，為需要的民眾提供服務。行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆也感謝眾人共同為國民年金弱勢被保險人協助繳清欠費以獲得國民年金相關給付，及時得到妥適照顧。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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