雲林縣長照服務涵蓋率高達92.11%　服務涵蓋率超前六都

▲2023年雲林縣長照服務涵蓋率為92.11%，遠高於全國水平80.19%，這反映了雲林縣政府在長照服務布建方面的卓越成就。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

截至2024年第一季，雲林縣高齡人口比例為20.8%，縣政府持續提升長照服務涵蓋率及品質，兼顧每個細節與面向。根據衛生福利部提供的2023年各縣市長照服務涵蓋率數據顯示，雲林縣長照服務涵蓋率為92.11%，遠高於全國水平80.19%，這反映了雲林縣政府在長照服務布建方面的卓越成就。

雲林縣2024年居家式/社區式長照單位評鑑活動已陸續展開，為提升長照機構的經營管理，雲林縣政府特委託朝陽科技大學舉辦四場長照單位經營共識營。此次共識營將針對長照相關法規、財務管理、顧客關係管理及品質改善等議題進行深入探討，師資陣容堅強，課程設計豐富實用，5月份場次廣獲學員好評，6、7月份將舉辦另外三場，邀請各界對長照產業有興趣的人士踴躍參加，望能共同為雲林縣的長照事業注入新的動力。

雲林縣衛生局曾春美局長表示，為了讓雲林縣的長輩們享有更優質、更平價的長照服務，雲林縣政府持續推動「一國中學區一日照中心」計畫，目前已有30個學區開辦日照中心，目標完成率達88%。另外，縣府還與朝陽科技大學合作，舉辦長照單位經營管理共識營，藉此提升長照機構的服務品質。

雲林縣衛生局說明，若民眾有幫長輩申請長照服務的需求，或想了解更多長照服務補助的資訊，除了撥打1966專線，也可於雲林縣長照大樓的單一服務窗口洽詢，其他與長照相關課程資訊皆可上雲林縣衛生局官網查詢及下載。

▲雲林縣政府每年會表揚績優長照團體及人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）