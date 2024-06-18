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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僅11％資安畢業生進入產業　綠委憂沒人才如何打仗？

▲▼民進黨立委林楚茵、許智傑、沈伯洋、吳沛憶今天舉行「強化國家數位安全韌性—推動國產資安產業聚落」記者會。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲多位民進黨立委今天舉行記者會，關注資安議題。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

全球資安威脅日益嚴峻，中小企業資安防護缺乏的問題亟待解決，多位民進黨立委今（18日）舉行記者會，表達對資安產業和人才的擔憂，包括每年僅有11％的學生進入資安相關產業，如何正確培養產業需要的人才，是必須優先解決的問題。

民進黨立委林楚茵、許智傑、沈伯洋、吳沛憶今天舉行「強化國家數位安全韌性—推動國產資安產業聚落」記者會，邀集「台灣資安大聯盟」、「台灣數位安全聯盟」兩個資安產業界代表，以及數位發展部、教育部、交通部等政府部會共同參與。

林楚茵表示，鑒於資安軟體產品的特殊性，認為現行資安產品的認證標準無法明確區別是否是資安自主產品，她認為，數位發展部應調整認定的標準，並給予自主產品一個認證標籤，讓真的的台灣自主產品廠商能被看見。此外，她也點出目前資安領域畢業生與業界脫節的困境，每年僅有11％的學生進入資安相關產業，如何正確培養產業需要的人才，是必須優先解決的問題。

沈伯洋亦指，目前資安產業發展有頭重腳輕的問題，目前首要的任務是如何合理配置資源，推動資安產業在全台均衡發展。吳沛憶補充，資安問題早已出現在台灣的大街小巷，從海康威視後門事件，到中國對我國關鍵基礎設施的網路攻擊，資訊安全議題一直是產業、學界，甚至是政府國家，迫切需要解決的問題。

台灣資安大聯盟建議，目前的資安能量登錄的機制沒辦法分辨是不是100％的本土資安產品，希望能夠建立真正的100％
自主產品認證制度，讓政府更了解台灣本土資安產品，才能扶植真台廠，此外，目前資安人才培育主要集中在高階人才上，但是一般企業實際需要的是熟悉操作的防禦型基礎人力，因此，建議行政部門應更專注於基礎人力的培育，才能真正補充目前欠缺的資安實戰力。

數位發展部數位產業署副署長林俊秀表示，資訊安全軟體產品的自主率確實不同於硬體，許多產品的自主率都達到90％以上，產業署有一個子標準，未來可以考慮公布。

交通部交通科技及資訊司黃新薰司長表示，鑒於全球化逐步走向區域化及主權化，後續在國家關鍵基礎設施上，將多使用國產的資安防護產品，減少對國外廠商的依賴，降低供應鏈斷鏈的風險。

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