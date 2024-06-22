首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　爆炸畫面曝光

▲爆炸威力相當大。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯消息人士20日宣稱，俄軍首次在烏克蘭戰場上使用FAB-3000滑翔炸彈，也就是重達3噸的超級導引滑翔炸彈，轟炸哈爾科夫州利普齊（Liptsy）的軍事目標。依據社群平台Telegram流傳的影片，爆炸威力之大讓攻擊目標瞬間灰飛煙滅。

基輔獨立報、商業內幕報導，俄軍首度使用的FAB-3000 M54滑翔炸彈配備UMPK套件，也就是由彈出式機翼與制導組件組成，這意味著軍方可從遠處空中發射。

根據俄軍Telegram用戶發布的這段影片，這枚炸彈擊中烏克蘭部隊臨時部署點的建築物附近，炸彈爆炸之後產生巨大火球，大量塵土飛出，且爆炸範圍半徑相當大，幾乎把範圍內的一切都摧毀殆盡。

俄羅斯軍事部落客「戰鬥轟炸機」（Fighterbomber）宣稱，這次的攻擊行動實際上偏離攻擊目標約數公尺，但毀滅性的大爆炸彌補這中間的誤差，爆炸碎片殘骸噴至1.2公里外。

早在今年3月，俄羅斯國防部聲稱大規模生產FAB-3000滑翔炸彈。針對這場最新的攻擊行動，烏克蘭空軍發言人葉夫拉什（Ilia Yevlash）表示，烏克蘭無法證實俄羅斯使用的炸彈。