若與真主黨全面開戰　美國官員「保證」支援以色列

▲黎巴嫩境內組織真主黨越境攻擊以色列砲兵陣地。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

美國一名高層官員透露，美方高官已向本周訪問華府的以色列高階官員代表團保證，如果以色列與真主黨（Hezbollah）在北部邊境爆發全面戰爭，拜登政府已經做好充分準備支持盟友以色列。

根據CNN於21日報導，最近數周以來，以色列與伊朗支持的真主黨組織之間的跨境襲擊有所增加，加劇了外界對於中東地區全面衝突的憂慮。同時以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開指責美方拒給武器或彈藥，觸動美以官員之間的緊張神經。

以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）和國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）本周在華府與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）以及白宮中東和北非事務協調官麥格克（Brett McGurk）等官員會晤。

美國一名高階官員匿名透露，美以雙方進行了廣泛議題討論，包含以色列北部邊境局勢、伊朗問題、停火和人質談判等。官員表示，在討論到真主黨時，美方官員明確表示拜登政府將向以色列提供所需的安全援助，但仍然不會在地面部署美國軍隊。

▲伊拉克什葉派武裝團體成員出席被美軍擊斃的真主黨旅戰士葬禮。（資料照／達志影像／美聯社）

報導指出，自10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，真主黨對以色列的挑釁持續，最近幾周強度升級。拜登政府多次表態，不希望在以色列北部前線爆發全面戰爭，呼籲透過外交手段降溫。

美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）本周被派往該地區，試圖協助緩和衝突。據報導，美國方面擔心，一旦以色列與真主黨爆發全面戰爭，真主黨可能會擊潰以色列北部的防空系統，包含著名的鐵穹防空系統。

同一名美國官員也透露，在本周的會議中，美以官員討論了可能的措施，以降溫黎巴嫩和以色列之間所謂「藍線」（Blue Line）沿線的緊張局勢，相關討論還涉及如何讓因邊境衝突而流離失所的以色列和黎巴嫩人重返家園。