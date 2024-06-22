　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

若與真主黨全面開戰　美國官員「保證」支援以色列

▲▼黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭 攻擊以色列砲兵陣地。（圖／路透社）

▲黎巴嫩境內組織真主黨越境攻擊以色列砲兵陣地。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

美國一名高層官員透露，美方高官已向本周訪問華府的以色列高階官員代表團保證，如果以色列與真主黨（Hezbollah）在北部邊境爆發全面戰爭，拜登政府已經做好充分準備支持盟友以色列。

根據CNN於21日報導，最近數周以來，以色列與伊朗支持的真主黨組織之間的跨境襲擊有所增加，加劇了外界對於中東地區全面衝突的憂慮。同時以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開指責美方拒給武器或彈藥，觸動美以官員之間的緊張神經。

以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）和國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）本周在華府與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）以及白宮中東和北非事務協調官麥格克（Brett McGurk）等官員會晤。

美國一名高階官員匿名透露，美以雙方進行了廣泛議題討論，包含以色列北部邊境局勢、伊朗問題、停火和人質談判等。官員表示，在討論到真主黨時，美方官員明確表示拜登政府將向以色列提供所需的安全援助，但仍然不會在地面部署美國軍隊。

▲▼ 伊拉克什葉派武裝團體成員25日出席被美軍擊斃的真主黨旅戰士葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊拉克什葉派武裝團體成員出席被美軍擊斃的真主黨旅戰士葬禮。（資料照／達志影像／美聯社）

報導指出，自10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，真主黨對以色列的挑釁持續，最近幾周強度升級。拜登政府多次表態，不希望在以色列北部前線爆發全面戰爭，呼籲透過外交手段降溫。

美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）本周被派往該地區，試圖協助緩和衝突。據報導，美國方面擔心，一旦以色列與真主黨爆發全面戰爭，真主黨可能會擊潰以色列北部的防空系統，包含著名的鐵穹防空系統。

同一名美國官員也透露，在本周的會議中，美以官員討論了可能的措施，以降溫黎巴嫩和以色列之間所謂「藍線」（Blue Line）沿線的緊張局勢，相關討論還涉及如何讓因邊境衝突而流離失所的以色列和黎巴嫩人重返家園。

ET快訊
首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　畫面曝光
爆炸影片曝光！桃園大溪市場「瓦斯氣爆」　2人緊急送醫
快訊／抓到了！台中33歲男落網　30萬金飾都還在
快訊／王文祥宣布成立新聯盟　T1不知情！
「洋芋片罐裝屎」潑檳榔西施！　28歲男慘了
快訊／王文祥宣布成立新聯盟！　PLG發聲了
日本海裡挖到寶！　發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」
全部資訊都無法透露！　國王宣布成立「不知所云」新聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　爆炸畫面曝光

8男全裸下體交疊狂歡！「人形蜈蚣」畫面曝　整片肉色爬上吧檯

鎖定高雄港！　華府智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

若與真主黨全面開戰　美國官員「保證」支援以色列

日本海裡挖到寶！發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」　擬2025開採

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

美核動力航母羅斯福號抵釜山　將參加美日韓聯合軍演

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　爆炸畫面曝光

8男全裸下體交疊狂歡！「人形蜈蚣」畫面曝　整片肉色爬上吧檯

鎖定高雄港！　華府智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

若與真主黨全面開戰　美國官員「保證」支援以色列

日本海裡挖到寶！發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」　擬2025開採

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

美核動力航母羅斯福號抵釜山　將參加美日韓聯合軍演

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

台中西屯國安社宅動土　房仲：仍供不應求

單局灌9分奠勝基　太空人14比11擊垮金鶯奪3連勝

後勁一早返美陪產先發空缺給本土　洪總點名另一艘潛水艇試乘

ACE王牌虛擬幣交易所詐騙　警展開第4波查緝...再逮19銷售員

民進黨擬聲請釋憲！　羅智強籲大法官：勿當綠看門狗

日保育員揮手歡送「英雄」來台　回顧牠兒時愛對媽媽做調皮1舉動

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

平野「實驗室」再度開張　曾頌恩生涯第一次先發開路先鋒

首度！俄軍FAB-3000滑翔炸彈轟烏克蘭　爆炸畫面曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

陸客赴日購物　海南免稅銷售暴跌

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

日本挖到寶　發現2.3億噸錳核擬2025開採

馬斯克當12寶爸　和正妹下屬有了第3孩

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

日本新宿歌舞伎町萬聖夜街頭將禁酒

達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

電風扇吹整晚頭痛又抽筋！專家曝解法

巴黎奧運「選手村只給電扇」美國自備空調

更多熱門

相關新聞

美核動力航母抵釜山　將與日韓舉行軍演

美核動力航母抵釜山　將與日韓舉行軍演

美國核動力航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）22日抵達南韓釜山海軍港口，展示武力，應對北韓威脅。這是自去年11月另艘美國航母卡爾文森號（Carl Vinson）到訪以來，時隔7個月有美國航母造訪南韓。

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

反制美對台軍售　大陸制裁洛克希德馬丁3實體和3高管

反制美對台軍售　大陸制裁洛克希德馬丁3實體和3高管

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

關鍵字：

以色列真主黨美國中東衝突黎巴嫩軍武國際軍武全面戰爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

柴犬咬死「大湖公園」野生綠頭鴨　畫面曝光引怒火

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面