普丁快閃北韓、越南！　警告南韓：軍援烏克蘭將是一大錯誤

▲俄羅斯總統普丁警告南韓不得軍援烏克蘭。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯總統普丁2天內快閃北韓與越南，而他20日在越南當地舉行記者會時提及俄烏問題時強調，如果南韓向烏克蘭提供「殺傷性武器」將是一大錯誤。

根據《韓聯社》報導，普丁出訪北韓期間，北韓與俄羅斯共同簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》，對此，南韓政府發表嚴厲譴責。南韓當局更在20日表態，將重新評估其對烏克蘭的軍事援助政策。

沒想到此舉也引來俄方的「反擊」，普丁當天隨即於出訪地越南河內做出回應。他在當地舉行的記者會上強調，南韓若將殺傷性武器提供給烏克蘭，將是一個嚴重的錯誤。

▲▼ 普丁聯日出訪北韓與越南。（圖／路透）



普丁警告，如果南韓真的這麼做，俄羅斯將做出相應的對策，而這將不會是南韓政府所希望看到的。

另一方面，南韓總統室國家安保室室長張虎鎮20日對北韓與俄國簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》表示譴責。他同時強調，這份條約僅次於軍事同盟，因此韓方將重新考慮對烏克蘭的軍援問題。

此前南韓政府一直堅持不對烏克蘭提供軍援的原則，而俄羅斯則將這一原則視為俄韓關係的「紅線」。普京此次的發言，無疑將對南韓的對烏政策產生重大影響。