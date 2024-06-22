鎖定高雄港！　華府智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

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鎖定高雄港！　華府智庫：中國不用武力「海警執法」隔離台灣

▲▼中國5海警船首度偕公務船闖金門禁限水域 海巡全程監控驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國5海警船5月首度偕公務船闖金門禁限水域，海巡全程監控驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者張方瑀／綜合報導

華府智庫分析指出，除了全面入侵或封鎖台灣，中國更可能採用「隔離」手段讓台灣、美國與其它盟友更難以回擊。中國可能利用海警「執法」作為灰色地帶戰術，出動海上執法單位鎖定往來台灣的船隻，對往來船班產生影響，進而產生威懾抑制的效果，且首要目標可能是台灣海運進口量最大的高雄港。

根據CNN報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新報告指出，中國會採取「灰色地帶」行動，由中國海警或其它海上安全機構對台灣實施全面或部分隔離，這很可能會切斷台灣港口的運輸往來。

報告指出，和全世界大多數的海岸警衛隊一樣，中國海警被認為是一個「執法」機構，這意味著它能透過「隔離」（quarantine）來阻止或管制台灣周圍的船隻。報告解釋，隔離與封鎖（blockade）不同，「隔離是以執法為主的行動，目的是控制特定區域的海上或空中交通，而封鎖是軍事性質。」

智庫警告，從國際法來看，封鎖才是一種戰爭行為，「由中國海岸警衛隊主導的隔離並非對台灣宣戰，這將使美國陷入困境。」如果美方利用軍艦或戰機干預，就會被視為發起軍事敵對行為。

▲▼陸海警：組織艦艇編隊　在金門附近海域執法巡查。（圖／翻攝大陸海警局）

▲中國海警在金門附近海域執法巡查。（圖／翻攝中國海警局）

報告指出，中國海警擁有150艘遠洋船隻和400艘小型船隻，與世界上規模最大海軍、中國人民解放軍海軍類似；另外，中國海事局還擁有數百艘船隻，海上民兵和漁船也被納入中國軍隊和執法部門。

相對而言，台灣的海岸防衛隊只有10艘遠洋船隻和大約160艘小型船隻，完全無法阻止隔離行動。

雖然北京採取的隔離行動可能非常有限，但仍會對台灣經濟產生扼殺作用，商船不願意面對被北京當局扣押資產的可能性，因此可能會自動停止與台灣往來，「中國示威性地搜查和扣押少數商船就可能產生過大的威懾效果。」

報告分析，依照北京當局聲稱台灣是其領土的說法，所有進入台灣的貨船及油輪必須提前向中國有關單位提交海關申報文件，中國執法船隻將被授權登船進行檢查，目標可能會鎖定計劃台灣最繁忙的高雄港；高雄港佔台灣海運進口量的57%，也是台灣大部分能源進口的港口。

報告指出，雖然中國有能力成功執行這些隔離行動，但這些行動需要的操作，比北京迄今祭出的任何行動都來得複雜。此外，這樣的作法對中國來說風險很高，成功率很大程度上取決於台灣、美國及其他國家的反應。

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