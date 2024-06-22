視障歌手張振華現身虎尾就業中心　為失業者分享生命歷程

▲視障歌手張振華現身虎尾就業中心，分享自己的生命歷程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心於舉辦「挑戰命運的旋律：視障歌手生涯激勵」失業者就促講座，邀請雲林在地視障歌手張振華到場分享生命歷程，一句「我沒有悲觀的理由!」，翻轉了現場失業民眾抑鬱的心，紛紛彼此擊掌為人生下一步加油打氣。

雲林縣大埤鄉出生的張振華，在17歲那年正值青春年華、滿懷憧憬之際，一場工廠意外奪走了他的視力，因著父親一句「活著就是一份責任」而勇敢活了下來，不料幾年前又遭逢重大車禍傷及雙腳，在旁人都為他感到不捨與難過之際，他反倒用樂觀的態度、勵志的創作歌曲來安慰身邊的人，並用「按摩師」、「創作者」、「歌手」以及「奧運金牌推手」等多重斜槓角色，來激勵與鼓舞身邊遇到挫折的人重新站起。

分享會中，張振華也分享了自己女兒張怡玟走向特奧之路的歷程，出生第26天的一場腦膜炎影響了他的說話和認字能力，在張振華的鼓勵下，他女兒不僅在2015年7月代表台灣在特奧直排輪項目拿下競速一百公尺雙人金牌、三百公尺個人銅牌，現在還是一位串珠達人，並曾為縣政府創作Q版雲林物產串珠；他就這麼一路帶著女兒跟他一起走出堅韌不撓的性格。

▲視障歌手張振華現身虎尾就業中心，分享自己的生命歷程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任表示，失業民眾往往處於經濟、人際與信心的多重挫折狀態，但停下腳步的時候往往也是生命歷經重要的轉淚點，勉勵民眾把挫折轉化為前進的養分，並多多運用勞動部各項職前/在職職業訓練、就業促進獎勵及免費講座的資源，重新儲備自己後再出發。

勞動部針對青年、婦女、中高齡、高齡者等持續推出初次尋職青年穩定就業計畫、婦女再就業計畫、中高齡職務再設計、僱用獎助及壯世代就業獎勵等，歡迎有興趣民眾洽詢各地就業中心，把握好最佳再就業契機。